Éoliennes à Anse-Bleue : Naveco propose un modèle coopératif

La coopérative est enregistrée, mentionne Daniel Brassard, porte-parole du projet.

Daniel Brassard, initiateur du projet de parc éolien à Anse-Bleue. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

En décembre dernier, le PDG de Naveco Power, Amit Virmani, avait évoqué l'existence de cette coopérative, sans toutefois être en mesure de se souvenir du nom de celle-ci.

Cette coopérative va détenir 51 % du projet , précise Daniel Brassard.

Naveco Power convie la population à une réunion publique d'information, dimanche prochain, à Anse-Bleue.

Je ne veux pas parler de l'aspect financier pour l'instant, mais je vais l'annoncer lors de la présentation, indique le promoteur. C'est complexe une coopérative. Il y a des coopératives à but lucratif et d'autres, sans but lucratif. Il y a des avantages fiscaux.

Amit Virmani, de Naveco Power, et Daniel Brassard, montrent une étude sur les éoliennes dans la région. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il est aussi question de la mise sur pied d'un comité de résidents de la région.

On veut organiser un comité représentatif de la société qui va interagir avec Naveco, ajoute le promoteur. Au lieu de réunir tout le monde une fois par an, ce groupe-là pourra se réunir une fois par mois.

Des retombées économiques

Il laisse planer des retombées économiques pour la communauté.

Même si les citoyens ne sont pas dans la coopérative, il y a des projets qui vont se faire à Anse-Bleue et Dugas et les citoyens vont en profiter, explique-t-il. Il va y avoir un fonds annuel qui va être voté pour les 30 prochaines années. Il va quand même y avoir un investissement dans les infrastructures du DSL.

Il s'engage à fournir davantage de détails dans la réunion publique de dimanche.

Pas de commentaires

Les résidents d'Anse-Bleue, Dugas et Village-des-Poirier s'opposent à l'installation des éoliennes dans nos communautés et au projet de Naveco , a déclaré la présidente du DSL d'Anse-Bleue, Ginette Bertin.

Plusieurs résidents d'Anse-Bleue affichent leur réponse à l'entreprise Naveco. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

En ce qui concerne les dernières propositions de monsieur Brassard, nous n'allons pas faire de commentaires parce que nous ne savons pas de quoi il s'agit, dit-elle. Nous nous prononcerons lorsque nous aurons plus d'informations.