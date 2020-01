Nouvelle journée de débrayage de la FEESO mardi 4 février

Des membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO) seront en grève mardi 4 février dans certaines écoles afin de maintenir les moyens de pression contre le gouvernement de l’Ontario avec qui le syndicat négocie de meilleures conditions de travail pour les enseignants et de meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves.

Le syndicat affirme que ses principaux enjeux sont l'augmentation prévue de la taille des classes et l'apprentissage en ligne obligatoire, tandis que le gouvernement estime que le point de discorde demeure l'augmentation salariale de 2 %.

La FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario prévoit une autre journée de grève qui consiste à un retrait complet des services dans les conseils scolaires suivants :

Conseil scolaire du district de Lakehead

Conseil scolaire catholique du district de Thunder Bay

Conseil scolaire catholique du district de Lambton Kent

Conseil scolaire du district de Thames Valley

Conseil scolaire du district de la région Waterloo

Conseil scolaire catholique du district de Waterloo

Conseil scolaire du district de la région York

Conseil scolaire catholique du district de York

Conseil scolaire du district de Halton

Conseil scolaire du district de Kawartha Pine Ridge

Les membres du syndicat travaillant pour le Conseil scolaire catholique MonAvenir participeront à la grève dans les écoles suivantes :

École élémentaire catholique Cardinal-Léger

École élémentaire catholique Mère-Élisabeth-Bruyère

École secondaire catholique Père-René-de-Galinée

École élémentaire catholique Saint-René-Goupil

École élémentaire catholique Saint-René-Goupil – Programme avant et après école

École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel (Cambridge)

École élémentaire catholique Jean-Béliveau

École élémentaire catholique Le-Petit-Prince

École catholique Pape-François

École secondaire Renaissance

Campus Renaissance

École élémentaire catholique Saint-Jean

École élémentaire catholique Saint-Michel

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham)

École catholique Monseigneur-Jamot

École élémentaire catholique Sainte-Marie (Oakville)

Garderie satellite Copains copines – Sainte-Marie (Oakville)

École secondaire catholique Sainte-Trinité

École élémentaire catholique Milton Sud

École élémentaire catholique Saint-Nicolas

Les membres du syndicat travaillant pour le Conseil scolaire Viamonde participeront à un retrait complet des services dans les écoles suivantes :

École élémentaire La Pommeraie

École élémentaire Marie-Curie

École secondaire Gabriel-Dumont

Académie de la Tamise

École élémentaire Les Rapides

École secondaire Franco-Jeunesse

École élémentaire Viola-Léger

École élémentaire L’Odyssée

École élémentaire L’Harmonie

École secondaire Gaétan-Gervais

École élémentaire Patricia-Picknell

École élémentaire du Chêne

École élémentaire Dyane-Adam

École élémentaire Horizon Jeunesse

École secondaire Norval-Morrisseau

École élémentaire La Fontaine

Académie de la Moraine

École élémentaire Paul-Demers

École secondaire Étienne-Brûlé

La FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario représente 60 000 membres, principalement des enseignantes et enseignants des écoles secondaires du système scolaire public anglais ainsi que des employés de soutien de huit conseils scolaires francophones.

Le retrait limité des services, qui a commencé en novembre, se poursuivra à l’échelle de la province, ajoute le syndicat.

L’Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA), qui représente 45 000 enseignantes et enseignants (élémentaire et secondaire) du système scolaire catholique anglais, organise également une nouvelle journée de débrayage le 4 février à l’échelle de la province.

De son côté, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) avait déjà annoncé une grève générale prévue le 6 février avant de retourner à la table de négociations mercredi. La province et la FEEOFédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario sont retournées à la table de négociation pour la première fois depuis le 19 décembre.

L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) a aussi indiqué être en négociations avec la province depuis mercredi. La deuxième phase de la grève du zèle qui a débuté mardi se poursuit pour l’instant.