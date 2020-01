De grands ballons dans le ciel de Trois-Rivières pour étudier les changements climatiques

C'est une collaboration entre la Ville de Trois-Rivières et la jeune entreprise française Climate City. Elle veut installer à Trois-Rivières une grappe d'envergure internationale dédiée à l'adaptation des villes aux changements climatiques, un projet baptisé la Cité des trois climats.

Le projet réunira une équipe de chercheurs dynamiciens du climat, d'experts des technologies et applications aérospatiales et d'urbanistes. Trois phénomènes seront observés : les inondations, les îlots de chaleurs et la pollution.

L'entreprise fran¸çaise Climate City compte installer un centre de recherche à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Josée

Trois-Rivières a été choisie parmi 1692 villes étudiées au cours des cinq dernières années. L'entreprise française souhaitait s'installer au Canada notamment pour se rapprocher des chercheurs des nord-américains

Climate City espère créer « plusieurs centaines d'emplois » en territoire trifluvien dans les cinq prochaines années.

Le président et cofondateur de Climate City, Laurent Husson, prévoit que le nombre de ballons déployés croîtra avec le temps. On pourra déployer un, deux, trois, quatre ballons pour pouvoir tester les instruments. [...] À terme, entre cinq et dix ballons seront utilisés pour les villes clientes, selon leur taille.

L'ensemble des partenaires vont investir dans le projet près de 50 millions de dollars.

Les ballons doivent être mis en place avant l'arrivée de l'été. Dans les prochaines années, des drones pourraient aussi survoler le ciel de Trois-Rivières afin de récolter des données.

Avec les informations d’Anne-Andrée Daneau