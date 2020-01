La crise du logement frappe de plein fouet les locataires à faible revenu

La baisse importante du taux d'inoccupation des logements a eu un impact direct sur les ménages à faible revenu au Nouveau-Brunswick. Dans les trois plus grandes villes de la province, ce taux a diminué.

À Fredericton, par exemple, il a chuté de 2,1 % à 1,4 %.

À Moncton, le taux est passé de 2,7 % à 2,2 %.

Et à Saint-Jean, il a reculé de 3,7 % à 3.3 %.

Cette plus grande rareté des logements locatifs nuit à la qualité de vie des locataires. D’une part, les logements abordables sont plus rares, et d’autre part, la rareté a créé une pression à la hausse sur le prix des loyers.

Stéphanie Sainte-Marie s'adresse au journaliste Michel Corriveau. Elle ne souhaite pas montrer son visage, pour ne pas nuire à son fils, à cause de la stigmatisation souvent associée à la pauvreté. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Stéphanie Sainte-Marie consacre presque tout son revenu à son loyer et à l'électricité. Elle ne peut pas travailler parce qu'elle doit s'occuper de son fils de cinq ans, qui a des besoins spéciaux et les services de garde disponibles n’offrent pas les soins nécessaires.

Maintenant je paye à peu près 90 % de mon revenu pour mon appartement et le chauffage. Stéphanie Sainte-Marie, résidente de Fredericton

À 90 %, c'est loin du 25 % qu'un ménage devrait consacrer au logement. Elle et son fils vivent donc avec moins que le strict minimum.

Pancarte pour un logement à louer. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Depuis trois ans, Stéphanie attend une place dans un logement subventionné, ce qui lui permettrait de respirer un peu plus. Mais l’attente se poursuit, interminable.

On a pas assez de logements abordables pour les gens de Fredericton maintenant, on a plusieurs édifices où c’est vraiment trop cher pour louer. Stéphanie Sainte-Marie, résidente de Fredericton

Stéphanie Sainte-Marie explique que plusieurs familles dont les deux parents travaillent au salaire minimum n’ont pas les moyens de payer les loyers, et ont eux aussi un urgent besoin de logement subventionné.

Vivre en consacrant la majeure partie des revenus au logement a des conséquences multiples, dit-elle, entre autres en ce qui concerne la santé mentale.

La plus grande rareté des logements disponibles a un effet direct sur ce que doivent payer les locataires.

Quand vous avez un taux de vacance presque à zéro, vous pouvez évidemment charger à peu près ce que vous voulez aux locataires. Meris K. Brookland, résidente de Fredericton

Maris K. Brookland a eu la chance, quant à elle, de se trouver un logement subventionné. Mais auparavant, elle consacrait 80 % de son revenu au logement et à l'électricité.

Meris K. Brookland vit dans un logement subventionné à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Elle dit que le nombre de personnes sur la liste d'attente pour un logement subventionné a bondi de 20 % de mars 2019 à novembre dernier seulement.

C’est assez inquiétant, je crois que c’est la hausse la plus importante qu’il y ait eu dans une si courte période de temps. Meris K. Brookland, résidente de Fredericton

Selon elle, la crise du logement à Fredericton et au Nouveau-Brunswick s'intensifie. Elle déplore le manque d'action du gouvernement pour aider ceux qui en arrachent, au quotidien.

Je crois que le droit au logement devrait être un droit de la personne. Meris K. Brookland, résidente de Fredericton

Le député de Fredericton-sud et chef du Parti vert, David Coon, dit que la difficulté de trouver un logement est le problème le plus fréquent dont lui parlent les résidents qui viennent à son bureau.

David Coon, le député de Fredericton-Sud et chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Mikael Mayer

Au niveau de ma circonscription, chaque semaine je travaille avec une personne qui a un problème de logement, c'est l'enjeu le plus fréquent. David Coon, député de Fredericton-sud

Les différents gouvernements, libéraux ou conservateurs, annoncent régulièrement la construction de nouveaux logements abordables. Si cela aide quelques ménages, pour la vaste majorité des locataires pauvres toutefois, rien ne change.