Ténèbre de Paul Kawczak : un premier roman exceptionnel

Une semaine seulement après la parution du livre au Québec, les critiques, les libraires et les lecteurs s'enflamment : magistral, virtuose, chef d'oeuvre, le roman de l'année... C'est entre autres ce qui a été écrit au sujet de l'oeuvre.

Ténèbre nous plonge au coeur de l'aventure coloniale au Congo. En 1890, mandaté par le roi Léopold II, un géomètre belge, Pierre Claes, débarque en Afrique afin de définir le tracé de la frontière nord du Congo. Un de ses alliés pour mener cette mission est un ancien bourreau chinois nommé Xi Xiao, qui se spécialise dans l’art de la découpe humaine.

Ma première source d'inspiration, c'était de travailler sur la mutilation, notamment à partir de textes de Georges Bataille qui parlent de la découpe humaine qui se pratiquait en Chine. Je voguais moi-même dans la littérature d'aventures puisque ma thèse portait sur le roman d'aventures. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de mutilations symboliques ou véritables au Congo. J'ai donc voulu faire ressortir une réflexion sur une certaine violence morbide qui serait sous-jacente, intrinsèque dans l'entreprise coloniale occidentale , mentionne l'auteur lors d'un entretien au TJ Extra.

Entre l'Europe et l'Afrique, la violence et l'érotisme, la poésie et la sorcellerie; une lecture qui bouleverse et fascine.

Paul Kawczak a publié son premier roman. Photo : Sophie Gagnon-Bergeron

L'auteur

Paul Kawczak est doctorant en lettres à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Né à Besançon, dans l'est de la France, il a adopté le Saguenay il y a près de 10 ans.