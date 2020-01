Jonathan Roberge : continuer à faire rire les autres quand son enfant a un cancer

En novembre dernier, alors que Jonathan Roberge s’apprêtait à annoncer le lancement prochain de Bisou, son premier spectacle solo, son monde s’est écroulé quand il a appris que son fils Xavier avait une tumeur au cerveau.

Une masse de la taille d’un avocat qui s’est révélée cancéreuse. On s'est fait dire qu’il ne lui restait que 10-12 jours à vivre s’il n’était pas opéré , se rappelle Jonathan Roberge.

Opéré avec succès, Xavier subit depuis des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie pour éliminer les cellules cancéreuses qui n’auraient pas été enlevées pendant l’opération.

Il a terminé 13 traitements sur 33, explique le comédien qui reste optimiste. Les médecins disent que tout va pour le mieux pour l’instant. Tout peut changer rapidement avec le cancer du cerveau.

Travailler margré tout

Pour le parent d’un enfant gravement malade, concilier vie professionnelle et responsabilités familiales est difficile. Le défi est encore plus grand pour un artiste dont le travail consiste à faire rire les gens.

Je suis en train de finaliser l’écriture de mon spectacle Bisou. Quand je suis seul pour écrire, c’est plus long et plus compliqué qu’avant. Jonathan Roberge, humoriste

Heureusement, l’humour s’avère également thérapeutique. Hier, j’étais avec deux auteurs avec qui je travaille sur mon spectacle, et, rire m’a fait du bien , raconte celui qui coanime aussi l'émission Ne jamais faire à la maison sur les ondes de V.

Merci au public

Depuis qu’il a pris la parole publiquement pour parler du cancer de son fils, Jonathan Roberge reçoit de nombreux messages, comme ce fut le cas quand il a témoigné à plusieurs reprises sur ses problèmes de santé mentale.

Si en parler publiquement peut motiver un autre enfant malade ou un parent, mon travail est fait. Jonathan Roberge

Le comédien tient à remercier le public de son soutien qui bénéficie aussi à Xavier. Le petit garçon, à qui son père répète qu’il faut se battre et ne pas lâcher, n’en revient d’avoir tous ses gens derrière lui.

En plus des mots d’encouragement, Jonathan Roberge reçoit aussi des messages de la part d’autres parents d’enfants malades.

Certains de ces parents sont devenus presque des amis à force de s’échanger des conseils et des paroles réconfortantes.

Toutefois, d’autres messages, pourtant bienveillants, sont plus difficiles à lire. Quand ton enfant est malade, tu as extrêmement peur de le perdre. Alors quand des parents m’écrivent pour m’encourager et me racontent qu’ils ont perdu leur enfant de la même maladie que celle de mon fils, c’est gentil, mais tu n’as pas envie d’entendre cela.

Consacrer sa vie à récolter des fonds

Pour le moment, Jonathan Roberge se concentre sur la guérison de Xavier. Mais une fois qu’il sera tiré d’affaire, il compte se vouer à son nouveau cheval de bataille : mettre sa notoriété au service du financement de la recherche médicale.

Tout ce que je ferai après, comme organiser des shows, sera consacré à recueillir des fonds pour la recherche. J’ai dit au neurochirurgien de mon fils qu’il n’avait pas fini d’entendre parler de moi , assure-t-il.

Sans la recherche réalisée, Xavier n’aurait pas survécu il y a encore cinq ans. Mon fils a été sauvé, car des gens ont fait des dons, même petits. Jonathan Roberge

Il souhaite aider la Fondation du CHU Sainte-Justine, où son fils est soigné, à développer la recherche pour trouver de nouveaux traitements, mais aussi pour mieux connaître le cancer du cerveau.

Car, si apprendre que Xavier avait un cancer a été très difficile pour Jonathan Roberge, l’incertitude de l’équipe médicale sur l’évolution de la maladie, en raison du manque de recherche, a amplifié sa souffrance.

Je veux qu’on puisse dire aux parents que leur enfant a une tumeur, mais que l’on sait qu’il peut s’en sortir , dit-il.