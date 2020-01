Les édulcorants risqués pour le développement des bébés, selon une étude

La consommation d’aspartame et de stévia par des femmes enceintes conduirait leur enfant à un plus grand risque d’obésité, selon une étude d’une professeure de nutrition de l’Université de Calgary, Raylene Reimer.

La recherche sur les effets de ces édulcorants utilisés pour remplacer le sucre a été conduite sur des rats.

Les essais cliniques sur les humains montrent toutefois de plus en plus un risque d’obésité associé à une consommation journalière d’aspartame et de stévia, affirme la chercheuse. Elle estime donc que les résultats de son étude peuvent être transposés aux humains.

La petite enfance semble être une période de la vie où les effets de la nutrition sont amplifiés , ajoute-t-elle.

Qu'est-ce que les édulcorants ? Ce sont des produits qui imitent le sucre, mais fournissent peu ou pas de calories. Leur pouvoir sucrant peut être jusqu'à 600 fois plus élevé. Ils sont notamment utilisés dans des produits et boissons diètes. L'aspartame est un édulcorant artificiel. La stévia est naturelle puisque c'est une plante.

Le cerveau modifié

Les bébés rats dont la mère avait consommé des édulcorants pendant la grossesse avaient une masse graisseuse plus élevé rapidement après la naissance.

Raylene Reimer est professeure de nutrition à l'Université de Calgary. Photo : Université de Calgary/Riley Brandt

Les mâles en particulier étaient dans un état prédiabétique et avaient dû mal à réguler leur glucose.

La consommation de leur mère a aussi conduit à un changement dans la partie du cerveau de leur progéniture qui contrôle le sentiment de récompense. Cette modification rend plus attractive la nourriture sucrée et grasse , explique Mme Reimer.

Le microbiote transformé

Le lien entre nutrition pendant la grossesse et les enfants est complexe et demande plus d’études. La professeure croit toutefois qu'une des clés se trouve dans le microbiote à savoir l’environnement bactérien des intestins.

Transférer des excréments de rats dont la mère avait consommé des édulcorants à des bêtes stériles transmettait également le risque accru d’obésité et de diabète.