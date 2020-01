Une animatrice francophile s'illustre à Terre-Neuve

C'est la première fois que MusicNL, l'association professionnelle des musiciens de Terre-Neuve-et-Labrador, décerne ce prix à une animatrice de la radio universitaire CHMR-FM.

Depuis 2011, l'émission hebdomadaire Colleen Power Music Hour met en vedette les artistes francophones et anglophones de la province.

Comme musicien ici, c’est difficile. On a besoin du plus de soutien que possible. On n'a pas beaucoup d’argent. Je le sais parce que je suis musicienne, aussi , affirme Colleen Power.

Au total, la Colleen Power Music Hour a déjà reçu environ 3000 artistes émergents.

Fière francophile

Une incontournable de la scène musicale francophone à Terre-Neuve, Colleen Power anime régulièrement son émission en français.

Elle a lancé deux albums de musique francophone, est passionné par la poésie française et a déjà mené des ateliers dans les écoles francophones de la province pour composer des chansons avec les élèves.

J’aime apprendre la langue, je sais que je ne serai pas vraiment complètement bilingue mais j’essaie, j’essaie très fort , dit-elle.

CHMR-FM est la radio de l'Université Memorial, à Saint-Jean, T.-N.-L. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Défenseure de la musique terre-neuvienne

Colleen est une défenseure infatigable de la musique de Terre-Neuve-et-Labrador , explique Amy House, présidente de MusicNL. Elle est une superbe musicienne [...] et elle promeut constamment les autres artistes et leur musique.

Amy House rappelle qu’il est d’une importance primordiale d’avoir des animatrices à Terre-Neuve, comme Colleen Power, qui font la promotion de la musique locale.

Comme musiciens, on se préoccupe de comment les gens vont entendre notre musique. Il faut la faire entendre. C’est comme ça que nous payons nos factures , indique Mme House.

Ils savent que je suis ici pour aider les musiciens et les artistes, c’est important pour moi , indique Colleen Power. Le prix, c’est un exemple de comment ils m’apprécient.

C’est la sixième fois que Colleen Power gagne un prix MusicNL. L'artiste a aussi déjà été en lice aux East Coast Music Awards.