Des députés fédéraux favorables au nouveau tracé du 3e lien

Le député libéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, trouve la proposition intéressante, sans toutefois se compromettre.

Tout ce qui encourage le transport en commun, je le vois de manière favorable , a-t-il affirmé, refusant de s’avancer davantage sur le nouveau tracé.

Le député fédéral libéral de la circonscription de Louis-Hébert, au Québec, Joël Lightbound Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Quant à l’acceptabilité du projet, il dit vouloir laisser aux experts le temps d'en juger.

Pour l’instant, l’information est trop embryonnaire pour se positionner, dit-il. Je laisse le gouvernement Legault faire son travail, c’est leur projet.

Deltell presse Ottawa d'agir

Interpellée jeudi Chambre des communes au sujet du financement du troisième lien, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, a fait savoir qu’une décision ne pouvait être prise par Ottawa tant et aussi longtemps que le projet n’avait pas été officiellement déposé par le gouvernement du Québec.

Nous n’avons pas reçu de projet, s’est contenté de répondre Catherine McKenna au député conservateur Gérard Deltell. Alors il n’y a pas de décision à (prendre).

Le député de Louis-Saint-Laurent avait appuyé le premier tracé à l'île d'Orléans. Mais le scénario présenté mercredi répond entièrement à ses attentes.

C’est extraordinairement intéressant ce que l’on voit actuellement parce que (c’est) exactement ce qu’on souhaitait , a-t-il affirmé, tout en soulignant la place de choix faite au transport en commun dans cette nouvelle mouture.

Le tunnel Québec-Lévis permettrait en effet de connecter plus facilement les réseaux de transport en commun des deux villes.

Gerard Deltell demande maintenant au premier ministre Justin Trudeau de donner son aval au financement du projet.

Maintenant que les villes de Québec et Lévis sont d’accord avec le projet, ce qu’il manque, c’est le (financement du) gouvernement fédéral. On demande à Monsieur Trudeau de mettre la partisanerie de côté et de donner son (accord) à ce projet-là. Gerard Deltell

L’ancien chef conservateur, Andrew Scheer, avait placé le financement d’un 3e lien entre Québec et Lévis au cœur de ses priorités lors de la dernière campagne électorale.

Le NPD aussi favorable

Le lieutenant québécois du Nouveau parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, a de son côté revu sa position sur le troisième lien. Si son parti s’était opposé au projet durant la campagne électorale, il se montre maintenant plus ouvert.

On trouve ça beaucoup plus intéressant que ce qu’il y avait avant sur la table à dessin , explique le député de Rosemont-La Petite-Patrie.

Alexandre Boulerice, député néo-démocrate de Rosemont-La Petite-Patrie, se montre maintenant plus ouvert au projet de 3e lien. Photo : Radio-Canada

On a un projet qui est modifié, qui va de centre-ville à centre-ville, avec une connexion à un tramway, avec des voies réservées pour les autobus, explique-t-il. Donc ça va beaucoup plus dans le sens de ce que, nous, on voulait comme néo-démocrates.

C’est un grand pas en avant. On a toujours mis de l’avant du transport structurant avec du transport en commun. Là, il y a une grosse ouverture qui vient de se faire. Alors on applaudit ça. Alexandre Boulerice

En attendant que des études d’impacts soient effectuées sur ce nouveau tracé, Boulerice estime qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour ceux et celles qui se préoccupent pour l’environnement.

Avec les informations de Pascal Poinlane