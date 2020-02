Les Albertains mangent plus de crème glacée qu’auparavant, révèle un rapport

La consommation de crème glacée est de plus en plus populaire chez les Albertains, selon un rapport du ministère de l’Agriculture de la province, qui constate une augmentation de 12 % des ventes de crème glacée en magasin de 2017 à 2018.

Selon la chercheure Stephanie Budynski, qui est à l'emploi du ministère de l’Agriculture de l'Alberta, ce regain de popularité s’explique notamment par la diversification des saveurs, l’augmentation des produits spécialisés et des options végétaliennes.

La qualité plutôt que la quantité

La chercheuse évoque entre autres l’augmentation des ventes de pots de crème glacée de plus petits formats. Les gens veulent toujours profiter de ces plaisirs sucrés, mais sans nécessairement en manger trop , croit-elle.

Le rapport, qui constate une augmentation de 45 % des formats de 500 ml et moins, explique que cette donnée s’inscrit dans la tendance générale de snackification , c’est-à-dire que la crème glacée n’est plus uniquement vue comme un dessert occasionnel, mais comme une collation.

Innover dans les saveurs, sans oublier les classiques

Alors que les petits pots font fureur, les personnes de 55 ans et plus préfèrent les saveurs classiques. Elles sont par contre plus susceptibles de dire qu'elles sont prêtes à payer plus pour un produit de meilleure qualité ou avec des ingrédients naturels . Elles préfèrent aussi acheter des saveurs qu’elles connaissent déjà .

La crème glacée au charbon actif est l'une des nouvelles saveurs ayant fait son apparition sur le marché ces dernières années. Photo : iStock

Toujours selon le rapport, les produits spécialisés ou aux saveurs hors de l’ordinaire captent l’attention des consommateurs de 18 à 34 ans.

Par exemple, ces derniers sont plus susceptibles que leurs aînés de dire qu’ils sont ouverts à goûter à de nouvelles saveurs , des saveurs d’édition limitée et à personnaliser sa crème glacée .

La vanille reste néanmoins la saveur la plus populaire pour l’ensemble des consommateurs.

Alex Kubinski, qui travaille pour l’entreprise de production de crème glacée Foothills, constate lui aussi cet intérêt pour la qualité. En ce moment, les consommateurs recherchent cette crème glacée artisanale et locale, dit-il. Ils veulent quelque chose qui donne l'impression d'être fait maison, avec soins et avec des ingrédients de première qualité.

Les produits végétaliens et sans lactose au service de l’industrie

L’augmentation de l’offre de produits à base végétale ou sans lactose offre une chance à plusieurs consommateurs de redécouvrir les plaisirs de la crème glacée, selon le rapport. Ces produits ont d’ailleurs connu une augmentation de 49 % de leurs ventes entre 2016 et 2017.

Il y a 10 ans, les personnes intolérantes au lactose ne pouvaient jamais acheter de la crème glacée pour des raisons évidentes. Les consommateurs ont maintenant quelque chose de comparable, car les saveurs et les textures des produits à base de noix de coco et à base de soya sont maintenant comparables à de la crème glacée , constate Alex Kubinski.

Avec les informations de Natalie Valleau et Dave Gilson