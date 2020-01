Une page web en Nouvelle-Écosse sur le coronavirus

La page sur le portail officiel du gouvernement provincial peut être consultée à l’adresse https://novascotia.ca/coronavirus/fr/  (Nouvelle fenêtre) en français.

À l'heure actuelle, aucun cas du nouveau coronavirus n'a été dépisté en Nouvelle-Écosse, et aucune transmission du virus d’une personne à une autre n'a eu lieu au Canada.

Les renseignements exacts

Bien que le risque pour les gens au Canada et en Nouvelle-Écosse soit faible, il est important de transmettre des renseignements exacts au sujet du nouveau coronavirus , affirme le docteur Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

Un mois après l’apparition des premiers cas en Chine, la désinformation au sujet du coronavirus est rapidement devenue un problème de taille.

En date du 30 janvier, plus de 8000 cas d’infection au coronavirus 2019-nCoV ont été répertoriés. Tous, sauf un peu plus d’une centaine, ont été dénombrés en Chine, et plus de la moitié des cas connus se trouvent dans la province chinoise de Hubei, où se trouve Wuhan. Le coronavirus a fait 171 morts, tous en Chine.

Le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / CBC/Robert Short

Il y a trois cas confirmés au Canada de personnes qui récupèrent d’une infection au coronavirus de Wuhan : un couple à Toronto et un homme en Colombie-Britannique.

Il est évident que la transmission d'une personne à l'autre est possible, toutefois l'efficacité de la transmission par contact direct n'a pas encore été déterminée , indique le gouvernement néo-écossais. Le risque pour les gens de la Nouvelle-Écosse demeure faible , estiment les autorités de santé provinciale.