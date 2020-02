Reney Ray se raconte

Après avoir chanté la perte de son père sur son dernier album, Reney Ray vit son baptême comme conférencière. L’émotion était à son comble devant la trentaine d’étudiants, la chanteuse a craqué, tout comme certaines étudiantes qui se sont levées pendant la conférence pour aller essuyer des larmes.

À travers son témoignage, la Franco-Ontarienne offrait ses compositions. Une pièce abordant la perte de son père alors qu'elle avait onze ans est venu particulièrement toucher l’auditoire.

J'ai arrêté de croire en Dieu. J'ai maudit l'univers pis tous mes mauvais choix, j'les ai blâmés sur mon père. C'était toujours d'sa faute. Y'aurait dû être là, pour guider la p'tite fille perdue. Qui le pleurait tout bas , chante-t-elle dans Le soleil est jaune pastel.

Encore aujourd'hui, le monde a peur d'en parler et drôlement c'est après que quelqu'un passe à l'acte qu'on se dit qu'on devrait plus en parler. Reney Ray, auteure-compositrice-interprète

La petite Renée sur les genoux de son père André Rioux. Photo : Gracieuseté Famille Rioux

Le suicide de son père a créé des blessures à la petite Reney qui mettront une quinzaine d'années à guérir. Tu développes des carapaces, tu deviens quelqu'un d'autre pour essayer de plaire aux autres, t'as peur qu'on t'abandonne encore , souligne celle dont le décès de son père a bouleversé son adolescence et sa vie de jeune adulte.

Quinze ans pour se relever

C'est seulement à l'âge 27 ans que la chanteuse a retrouvé le goût de mordre de nouveau à pleine dent dans le vie après avoir compris une chose: le pardon. Le deuil est traîné avec le vouloir de comprendre, ce qui est le plus dur, c'est d'accepter que tu ne comprendras peut-être jamais , laisse-t-elle tomber.

Reney Ray poursuivra sa tournée de conférences cette semaine dans les campus universitaires de Hearst et de Kapuskasing et dans les écoles secondaires en avril. Photo : Shawn Bonneville

J'ai beaucoup d'amis d'enfance qui riaient de moi parce que j'ai fait de la thérapie plus jeune, j'avais aussi cette mentalité dans ma jeunesse. Éventuellement, je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment du bien. Ça me permettait de comprendre mes comportements malsains qui m'amenaient du malheur. Reney Ray, auteure-compositrice-interprète