Drapeau trans, main italienne et Père Noël non-binaire: voici les nouveaux émojis de 2020

Ces émojis devraient être intégrés aux différents systèmes d’exploitation et logiciels vers la fin de l’année. Selon le site spécialisé en émojis Emojipedia, ils apparaissent habituellement en septembre ou en octobre.

Au-delà des trois émojis inclusifs mentionnés en début de texte, peu de nouveaux émojis humains verront le jour en 2020. Les seules autres nouveautés à cet effet sont un émoji de ninja et un émoji d’une personne donnant un biberon à un bébé. Ils sont tous offerts en version non-binaire.

Une femme en smoking, un père Noël non-binaire et un homme portant un voile de mariée figurent parmi les 117 nouveaux emojis. Photo : Emojipedia

Le drapeau transgenre et le symbole transgenre seront aussi ajoutés.

Les emojis du symbole transgenre et du drapeau transgenre. Photo : Emojipedia

Deux émojis de type « smiley », ces fameux visages ronds et jaunes, feront leur apparition en 2020. Il s’agit d’un visage souriant avec une larme et d’un visage déguisé, avec un faux nez, de fausses lunettes, de faux sourcils et une fausse moustache.

L’émoji de doigts pincés – communément appelée main italienne – fait beaucoup parler de lui sur le web depuis son dévoilement. Il s’agit d’ailleurs du seul nouvel émoji de main.

L'emoji de la main italienne et toutes les différentes teintes de peau offertes. Photo : Emojipedia

Une panoplie de nouveaux émojis d’animaux (dont le chat noir et l’ours polaire), de nourriture (dont l’olive et le thé aux perles) et d’objets (dont la brosse à dents et la pierre tombale) figurent également parmi les nouveautés.

Le consortium Unicode a officiellement approuvé 3136 émojis depuis les années 90.