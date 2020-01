Le Dr Jean-Charles Labbé ne pratique plus à l’hôpital de Havre-Saint-Pierre

Le docteur Jean-Charles Labbé, qui avait été embauché l’automne dernier par le CISSS de la Côte-Nord, et dont les antécédents criminels et disciplinaires avaient attiré l’attention, ne travaille plus à l’hôpital du Havre-Saint-Pierre.

C’est ce qu’a confirmé le PDGprésident directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Marc Fortin, après la rencontre du conseil d’administration de l’organisation mercredi soir.

Le Dr Jean-Charles Labbé avait été embauché provisoirement l'automne dernier. Au moment d'officialiser son embauche à l’hôpital à plus long terme, le conseil d’administration n’a cependant pas pu considérer sa candidature, car son dossier était incomplet, selon M. Fortin.

Le médecin a fait couler beaucoup d’encre à son arrivée en fonction à l'hôpital de Havre-Saint-Pierre en octobre dernier en raison de ses antécédents. Il avait déjà été radié provisoirement du Collège des médecins en 2014 pour avoir pratiqué sous l’influence de l’alcool et il détient un dossier judiciaire bien garni.

Le docteur Labbé, on lui avait octroyé des privilèges d’urgence. C’est une situation qui est coutumière dans le réseau de la santé. […] Par la suite il fallait qu’il passe le processus et malheureusement son dossier était incomplet alors ça s’est terminé là , explique le gestionnaire en chef du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Marc Fortin indique que la pratique du docteur Labbé à Havre-Saint-Pierre était provisoire et qu’il fallait maintenant qu’il passe l’ensemble du processus d’embauche. Selon le PDGprésident directeur général , il est courant d’embaucher un médecin d’urgence temporairement avant de mener le processus complet d’octroi des privilèges pour celui-ci.

Pour qu’un médecin puisse pratiquer dans un hôpital, il doit obtenir l’autorisation de la part du Conseil d’administration après la recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

C’est important qu’un dossier soit complet et réponde à toutes les exigences et malheureusement dans la situation du Dr Labbé c’était incomplet , explique Marc Fortin, qui n’a pas voulu donner plus de détails sur la situation.

Médecins manquants

L’équipe médicale de l’hôpital de Havre-Saint-Pierre compte sept médecins de famille. Trois d’entre eux sont cependant en fin de carrière et ont réduit leurs activités.

Quatre médecins sont ainsi responsables de l’urgence et des soins de courte durée, alors que le Département régional de médecine générale estime que 12 médecins seraient nécessaires pour répondre idéalement aux besoins.

Par courriel, un porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que l’organisation fait appel à des médecins dépanneurs et multiplie les démarches pour recruter de nouveaux médecins .

Avec les informations de Marie Kirouac