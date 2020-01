Achalandage record à Bagotville

Il s'agit d'une augmentation de 6,5 % par rapport à 2018, qui était déjà une année record.

Selon Promotion Saguenay, l’organisation qui gère l'aéroport , en plus des destinations sud ce sont les vols nolisés vers différents chantiers du nord du Québec et les vols quotidiens vers Montréal qui ont connu une progression.

Selon le président du conseil d'administration, le conseiller municipal Michel Potvin, l'affluence justifie les travaux de rénovation de 18 millions de dollars à l'aérogare.

Il va y avoir de la place pour les futures douanes si jamais on les a et, au moins, les gens ne seront plus empilés comme des sardines, dit-il. Actuellement, à l’aéroport de Bagotville, le monde est empilé pour embarquer. Ça ne marche pas. Je pense que c’est un bon investissement qui garantit l’avenir de Saguenay. Pis surtout, si on finit par avoir des prix à la juste valeur marchande, à mon avis on pourrait peut-être doubler l’achalandage.

Les travaux doivent commencer très bientôt.