La GRC démantèle un laboratoire illégal d’huile de cannabis à Moncton

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a démantelé un laboratoire illégal de drogue à Moncton au Nouveau-Brunswick cette semaine. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé, l’installation en question servait à l’extraction d'huile de cannabis et non à la fabrication de méthamphétamine en cristaux (crystal meth en anglais).

Des policiers se sont rendus à une résidence de la rue Drummond à Moncton, mardi.

À leur arrivée, ils ont découvert une installation sophistiquée dans le sous-sol de la résidence.

Les lieux ont été sécurisés et deux résidences voisines ont été évacuées par mesure de précaution.

Un mandat de perquisition a été exécuté à la résidence le lendemain, et on a saisi plusieurs articles et pièces d'équipement, ainsi que des substances.

Les substances saisies ont été envoyées à un laboratoire qui les analysera afin d'en déterminer la composition exacte.

Un homme de 31 ans a été arrêté à la résidence, le 28 janvier. Il a été libéré par la suite et comparaîtra en cour provinciale à Moncton, le 25 juin 2020.

Le service des incendies de Moncton, des ambulanciers paramédicaux et l'Équipe de lutte et d'intervention contre les laboratoires clandestins (ELILC) de la GRCGendarmerie royale du Canada , qui est composée de policiers de la GRC Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick, de la GRC Gendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse et de la Force policière de Fredericton, ont fourni de l'assistance sur les lieux.

L'enquête se poursuit.

Le cannabis légal le plus cher au pays

Statistique Canada a révélé la semaine dernière que c'est au Nouveau-Brunswick que le cannabis légal coûte le plus cher et que le pot illégal coûte le moins cher.

L'agence fédérale indiquait que le prix moyen du cannabis illégal dans cette province était de 4,90 $ le gramme au quatrième trimestre de l'année dernière. C'est environ deux fois moins que le prix moyen du cannabis légal, à 11,36 $ le gramme, ce qui donne un écart de prix de 6,46 $.

Rappelons que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a lancé un appel d'offres pour qu'une entreprise privée reprenne la vente au détail du cannabis dans la province, à la suite des pertes subies par la société d'État Cannabis NB.