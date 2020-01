L’identité du travailleur qui a perdu la vie à la centrale de Belledune est connue

Marié et père de trois enfants, M. Gagnon était échafaudeur pour la compagnie Sunny Corner Entreprises, de Miramichi.

Louis Gagnon. Photo : Maison Funéraire Héritage

Sunny Corner Entreprises avait été embauchée pour effectuer un contrat de construction à la centrale thermique de Belledune.

Travail sécuritaire NB enquête

Travail sécuritaire NB a ouvert une enquête sur l’accident qui a coûté la vie à Louis Gagnon.

Dans une déclaration jeudi, Laragh Dooley, directrice des communications chez Travail sécuritaire NB, indique que l’enquête examinera la machinerie ou l’équipement, les équipements de protection personnelle, les protocoles de travail et si le travailleur a reçu une formation et une supervision adéquates .

En plus de chercher à identifier les causes de l’accident, l’enquête doit aussi déterminer s’il y a eu des violations aux lois sur la santé et la sécurité au travail.

Dans un courriel en début de semaine, Énergie NB a dit collaborer pleinement à cette enquête.