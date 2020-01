Un pas de plus vers une résidence pour aînés à Laverlochère

Cette somme provient du Fonds de développement des territoires. L’organisme qui chapeaute le projet devait trouver un montant de 75 000 $ pour l’achat d’équipement.

Le projet ÉLAN consiste à construire 16 unités de logement pour personnes âgées, en légère perte d'autonomie.

« C’est un besoin de services de proximité pour la population, c’est un besoin qui a été identifié et appuyé dans la population, dans la communauté. C’est un investissement de plus de 5 millions de dollars. Est-ce qu’on va renoncer à un investissement de cette nature-là, bénéfique pour nos milieux, pour un montant de 37 500 dollars. Il n'en est pas question. On va de l'avant. On soutient le projet jusqu'à la fin», affirme la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

Encore du financement à ficeler

Une somme de 150 000 $ a aussi été octroyée par la MRC en mars 2017 grâce au Fonds de développements des territoires.

Le projet ÉLAN, sur la planche à dessin depuis 2016, est évalué à cinq millions de dollars.

L’organisme doit toujours trouver un montant de 127 000 $ dollars pour compléter le financement.