Alaclair Ensemble, Fred Fortin et Les Breastfeeders en vedette au Taverne Tour

Vingt bars, soixante-douze spectacles, des artistes underground, d’autres qu'on connaît plus. Voilà ce que propose le Taverne Tour, fondé en 2016 par Marilyne Lacombe et Pierre Thibeault, qui connaissent bien la scène musicale montréalaise.

La première année, le Taverne Tour offrait seulement 8 concerts, contre presque 75 aujourd’hui. Le festival initialement cantonné à l’avenue du Mont-Royal déborde aujourd’hui boulevard Saint-Laurent et rue Saint-Denis.

La première année, c’était vraiment tout petit et avec une programmation beaucoup plus locale. C’est sûr qu’on va toujours être un festival très local, mais on a vraiment des groupes de partout maintenant : Chili, New York, Toronto, Québec, Fredericton… , explique Philippe Larocque, responsable de la programmation avec Marilyne Lacombe.

Une programmation pour tous les goûts

Au fil des ans, le festival a pris de l’ampleur et a attiré des têtes d’affiche comme Galaxie, Duchess Says, Les Deuxluxe, Random Recipe et Lydia Képinski, tout en laissant beaucoup de place à des artistes émergents et émergentes.

Je pense que ça a toujours été un mix des deux, on a toujours eu une programmation variée. [...] On est contents avec la formule. Il y a des trucs plus champ gauche, mais on a des sons pour tout le monde, de poursuivre Philippe Larocque. Le but, c’est surtout d’avoir des concerts intimes.

Si le festival se tient en plein milieu de l’hiver, ce n’est pas pour rien. C’est une période difficile pour les gens. Il y a le Blue Monday – le lundi de la déprime, soit le 21 janvier –, les gens retournent à la job après les fêtes… , ajoute le coresponsable de la programmation.

Pour ceux et celles qui ressentent le blues saisonnier, voici quelques exemples des artistes qui sauront pimenter votre fin de semaine.

Alaclair Ensemble

La troupe de postrigodon bas-canadienne n'a plus vraiment besoin de présentation. Formé en 2010 par Maybe Watson, Vlooper, KenLo, Claude Bégin, Robert Nelson, Eman et Mas, ce groupe de rappeurs à débits variables est devenu un incontournable de la scène hip-hop québécoise. Il sera en concert le vendredi 31 janvier à 21 h au Belmont, boulevard Saint-Laurent.

Alaclair Ensemble Photo : Gracieuseté / Jerry Pigeon

Fred Fortin

Un autre qui n'a pas besoin de présentation, Fred Fortin traîne sa guitare depuis le milieu des années 1990. Que ce soit comme guitariste pour Galaxie, comme batteur pour Les Breastfeeders ou en solo, le musicien séduit les critiques et le public depuis ses débuts. Son dernier album, Microdose, a été lancé l'été dernier.

Il sera en concert à la Sala Rossa, boulevard Saint-Laurent, le 1er février à 20 h 30.

Fred Fortin a lancé son album « Microdose » en août 2019. Photo : Grosse Boîte - Manon Landry

Sessa

Né au Brésil, Sessa s'illustre depuis plusieurs années sur les scènes musicales tant américaines que brésiliennes. Reconnu pour avoir collaboré avec le légendaire guitariste Yonatan Gat, Sessa écrit ses paroles en portugais et offre une « musique brésilienne, un peu tropicalia, portée par des rythmiques de guitares vaporeuses et des sublimes mélodies de voix », indique la relationniste Marie-Pier Lauzon.

Il est en spectacle gratuit jeudi à 19 h à la boutique Aux 33 Tours, avenue du Mont-Royal. Sinon, vous pourrez le voir à la Casa del Popolo, boulevard Saint-Laurent, le 31 janvier à 21 h, avec Camille Delean.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sessa, originaire du Brésil, chante en portugais. Photo : Facebook

Deerhoof

Grosse prise pour le Taverne Tour, Deerhoof est un groupe de rock indépendant originaire de Californie, actif depuis 1994. Son univers sonore étrange et les concoctions stylistiques qu'il propose l'ont rendu célèbre au-delà de la scène marginale dont il est issu.

Le groupe est en concert le 30 janvier à 21 h, à la Sala Rossa.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le groupe Deerhoof est actif depuis 1994. Photo : Facebook

Loïc April

Le musicien s'apprête à sortir Ressusciter les stigmates, un microalbum qui marque une nouvelle approche à la composition pour Loïc, qui avait l'habitude de travailler des mélodies de guitare en groupe.

Le lancement de ce microalbum aura lieu vendredi 31 janvier, à 21 h, avec la formation américaine Peel Dream Magazine, à la salle de spectacle O Patro Vys, avenue du Mont-Royal.

Loïc April Photo : Bonsound

Joseph Edgar

Bien connu pour sa chanson-velcro Espionne russe, l'auteur-compositeur-interprète originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick, roule sa bosse depuis 2004. Son dernier album, Point Picot, est sorti en 2019.

Joseph Edgar présentera ses chansons, retravaillées avec l'excellent Louis-Philippe Gingras, le 30 janvier au Verre Bouteille, dès 20 h.

Joseph Edgar Photo : Gracieuseté

The Flamingos Pink

Une guitare lourde. Une batterie survoltée. Une voix qui n'est pas sans rappeler celle de Dan Auerbach, du groupe de rock The Black Keys. Voilà tous les ingrédients nécessaires pour faire exploser la taverne. Le groupe composé de Sacha Gubany et Julien Corrado a lancé son premier album, Kustom Kreme, en septembre dernier.

En concert gratuit le 31 janvier à 19 h, à la Rhumerie Barraca, avenue du Mont-Royal.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sacha Gubany (guitare, chants) et Julien Corrado (batterie, chant), du groupe The Flamingos Pink Photo : Facebook

Les Breastfeeders

Une grosse fête de clôture est prévu le 31 janvier avec les groupes Les Breastfeeders et Shadow Show, une formation garage en provenance de Détroit. Plus tard, il y aura une soirée pizza avec la formation glam rock Material Girls. Concert le 1er février dès minuit.