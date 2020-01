Tess Richey s'est débattue avant d'être étranglée par Kalen Schlatter, selon la Couronne

Kalen Schlatter a plaidé non coupable à une accusation de meurtre prémédité relativement à la mort de Tess Richey à l'ouverture de son procès devant jury jeudi matin au palais de justice de Toronto. Le corps de la victime a été retrouvé le 29 novembre, quatre jours après que la jeune femme de 22 ans eut été portée disparue par ses proches.

Avertissement: ce texte comporte des détails qui pourraient choquer certains lecteurs.

Dans son réquisitoire, la procureure Beverly Richards explique que Tess Richey a été brutalement étranglée par l'accusé de 23 ans pour avoir refusé ses avances la nuit où elle l'a rencontré pour la première fois à Toronto. Son corps sera retrouvé dans les escaliers extérieurs d'une maison en construction de la rue Church, dans le village gai, où l'accusé l'avait entraînée.

La procureure Richards souligne que Tess Richey a quitté la demeure familiale de North Bay à l'âge de 19 ans pour s'installer à Toronto et qu'elle voulait devenir agente de bord.

Au moment de sa mort trois ans plus tard, la jeune femme vivait une difficile peine d'amour. Elle était sortie avec une amie dans une boîte de nuit du village, où elles ont fait la rencontre de Kalen Schlatter.

Me Richards affirme que les trois personnes sont ensuite sorties au petit matin pour manger un hot dog devant une roulotte casse-croûte du village. Des vidéos de caméras de surveillance montrent que Tess Richey et son amie sont intoxiquées.

Les trois personnes parleront durant quelques minutes à une résidente dans la rue avant de se laisser, parce que Tess voulait s'excuser d'être bruyante.

L'amie de Tess est ensuite rentrée chez elle par le tramway tandis que la victime a appelé la compagnie Uber pour rentrer chez sa sœur.

Le conducteur de la voiture ne la trouvera jamais à l'angle de la rue qu'elle lui avait signalée, malgré ses messages textes répétés. La Couronne explique que la commande a été annulée vers 4 h.

Des passants avaient laissé des fleurs dans la ruelle où le corps de Tess Richey a été retrouvé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

La Couronne affirme que Kalen Schlatter avait suivi juste auparavant Tess sur le trottoir avant que les deux ne descendent dans les marches de l'escalier, où l'homme et la femme se sont embrassés. Selon la procureure, Tess Richey a toutefois refusé d'avoir une relation sexuelle avec l'accusé parce qu'elle avait ses règles.

Tess Richey a été étranglée par un homme qui était devenu colérique parce qu'elle refusait ses avances , affirme Me Richards.

La Couronne ajoute que l'ADN de Kalen Schlatter a été prélevé sur le sperme retrouvé sur le pantalon, la manche du chandail et le soutien-gorge de la victime.

Me Richards cite la médecin légiste qui a autopsié le corps de la victime. Elle explique que les ecchymoses et les marques à la tête ainsi que sur les avant-bras, les poignets et les mains de la jeune femme sont des signes d'autodéfense, ce qui montre qu'elle s'est débattue avant d'être assassinée.

La vidéo des caméras de surveillance du site en construction montre que Schlatter a quitté les lieux 45 minutes plus tard seul , poursuit Me Richards.

Tess Richey a quitté la demeure familiale de North Bay à l'âge de 19 ans pour s'installer à Toronto Photo : Rachel Richey

La procureure ajoute que Kalen Schlatter a été arrêté au domicile de ses parents le 4 février 2018 et qu'il a été incarcéré au Centre de détention Sud de Toronto, où la police avait placé deux taupes à côté de sa cellule.

Selon la Couronne, Schlatter a dit aux taupes qu'il venait d'être arrêtées pour quelque chose de gros , sans toutefois leur avouer le meurtre.

Il leur a raconté qu'il aime les étudiantes aux cheveux bruns et qu'il fréquente le village gai, parce que les homosexuels se tiennent toujours avec des femmes hétérosexuelles . Il leur dit que les femmes le trouvent irrésistible.

Selon la Couronne, Schlatter se vante auprès d'eux qu'il apprécie les rencontres d'un soir et qu'il a déjà couché avec plus de 40 femmes dans sa vie alors qu'il n'a que 21 ans.

La Couronne précise que les deux policiers témoigneront à ce sujet au cours du procès et que des vidéos du bar Tango/Crews et du site de la maison en construction seront notamment projetées au jury pour prouver la culpabilité de l'accusé.

Le corps de Tess Richey sera retrouvé par sa mère qui était venue de North Bay pour participer aux recherches des policiers dans les alentours du village, où des photos de la victime avaient été placardées dans le quartier.