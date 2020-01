Des Sherbrookois se rassemblent pour dénoncer les meurtres de femmes

Des rassemblement doivent avoir lieu au Québec jeudi, dont un devant le palais de Justice de Sherbrooke, afin de dénoncer les meurtres de femmes au Québec et pour demander aux gouvernements d'agir immédiatement afin d'enrayer toutes les formes de violences envers les femmes.

Le rassemblement de Sherbrooke qui aura lieu de 18 h à 19 h se déroulera en même temps que celui prévu devant l'Assemblée nationale et devant le palais de justice de Gatineau, de même qu'à Saguenay.

Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale rappelle qu'au cours des cinq dernières semaines, quatre femmes ont été assassinées au Québec : Astrid Declerck à Montréal, le 25 décembre; Jaël Cantin à Mascouche, dans Lanaudière, le 16 janvier; Annie Koneak à Kujjuaq, dans le Nunavik, le 18 janvier et Marylène Lévesque, le 22 janvier, à Québec.

Et le 10 décembre, une femme, Dahia Khellaf, 42 ans, et ses deux fils ont été tués dans leur résidence de l'est de Montréal.

Le 6 décembre dernier, 1128 femmes et enfants avaient été assassinés par un conjoint ou un ex-conjoint au Québec depuis l'attentat antiféministe perpétré 30 ans plus tôt à l'École polytechnique de Montréal, rappelle le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale.

Les rassemblements de jeudi donneront l'occasion aux participants de s'exprimer, notamment en livrant des témoignages et en émettant des revendications.

C'était important pour nous comme citoyennes de se rassembler et de faire écho à ce que tous les groupes communautaires portent, aux groupes de femmes, aux féministes qui se sont mobilisés depuis plusieurs années pour enrayer les violences envers les femmes , affirme Marie-Danielle Larocque, porte-parole de la Collective Sherbrooke féministe.

Dans une entrevue accordée à l'émission Par ici l'info, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, assure vouloir resserrer la sécurité autour des victimes de violence conjugale afin de prévenir des crimes violents. L'entrevue qu'elle a accordée évoque notamment une hausse du financement des maisons d'hébergement, l'imposition de bracelets électroniques et la possibilité de rendre obligatoire le signalement de cas présumés de violence conjugale par les médecins lorsqu'une patiente se présente aux urgences avec des lésions, par exemple.