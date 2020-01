Des étudiants de l’UQAC prennent les devants en matière de compostage

Depuis environ un an, un bac à compost est installé à côté de la poubelle et du bac de recyclage dans la cuisinette du Grand séminaire, où les étudiants en médecine et en physiothérapie suivent leurs cours notamment.

La production de déchets va bien au-delà de ce qui se consomme à l’école.

On produit 120 litres par semaine. Normalement, pour un édifice comme le nôtre, on devrait produire 15 % de cette quantité. Nous, ce qu'on comprend, c'est que les gens apportent beaucoup leur compost de la maison, c'est un besoin qui est criant de composter dans leur appartement , raconte l’un des instigateurs du projet, Fabrice Dufour.

Les étudiants du Grand séminaire remplissent un bac de compost par semaine depuis l'implantation de leur projet. Photo : Radio-Canada

De la pratique à la réalité

Tout a commencé il y a un an, dans un cours de gestion de projet.

Nous avons fait une caractérisation. Nous pesions le compost et on analysait le contenu pour s’assurer de la viabilité du projet , raconte Fabrice Dufour.

Étudiants en médecine, Fabrice Dufour et Hélène Proulx ont initié le compostage dans le pavillon du Grand séminaire. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Avec sa collègue Hélène Proulx, il a créé un comité pour gérer les initiatives environnementales dans leur pavillon situé à l’écart du campus universitaire, près du Cégep.

Nos étudiants arrivaient le matin avec des pots de yogourt ou des pots de crème glacée remplis de matières organiques compostables pour amener leurs déchets au pavillon principal de l’UQAC ou à l’hôpital. Hélène Proulx, étudiante en médecine

Compostage depuis 10 ans

Le compostage n’est pas nouveau à l’UQAC. Des bacs à compost sont disposés dans la cafétéria, dans la cantine et dans les résidences depuis une dizaine d’années.

Nous fabriquons une partie du compost que nous réutilisons par la suite pour entretenir les terrains de l’Université , explique le responsable des espaces extérieurs et de l'aménagement à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , Patrick Nadeau.

Au total, l’université investit 5500 $ chaque année pour composter 22 tonnes métriques de matières putrescibles. La majorité des déchets est toutefois envoyée chez un entrepreneur privé parce que la gestion d’une telle quantité est trop complexe.

Des bacs à compost sont disposés à plusieurs endroits à l'intérieur de l'UQAC depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada

La popularité du compostage à l’UQAC montre bien que les jeunes sont prêts à composter, même chez eux.

Même si ce n’est pas avant plusieurs années, on peut déjà commencer à implanter des habitudes , se rassure Fabrice Dufour.

Selon Hélène Proulx, le compostage est déjà valorisé par de nombreux jeunes. Certains viennent de l’extérieur de la région où le compostage municipal est déjà bien ancré dans les habitudes.