À la Baie-James, le hip hop pour aider les jeunes à surmonter leurs difficultés

Le duo cris de hip hop The NorthStars a dévoilé un nouveau vidéoclip avec un puissant message pour aider les jeunes à surmonter les ravages de la toxicomanie dans les communautés autochtones du Nord-du-Québec.

Le duo, originaire d’Eeyou Istchee Baie-James, espère que « Monsters » permettra aux jeunes d’entamer des conversations difficiles, mais nécessaires et que la chanson offrira un débouché à ceux et celles aux prises avec des problèmes de santé mentale comme la dépression et les pensées suicidaires.

La chanson parle des choses auxquelles les [jeunes] sont confrontés - leurs monstres et leurs démons intérieurs. Elle parle des difficultés qui pèsent sur les jeunes, mais aussi comment ils font pour les surmonter. Gary Jolly, du groupe The NorthStars

Gary Jolly et l'autre membre du duo, Elton J. Salt, expliquent qu'ils voulaient affronter de front ces sujets difficiles.

Nous voulions montrer aux jeunes que nous entendons leur plaidoyer pour être entendus , raconte Elton J. Salt. Les NorthStars sont basés dans la communauté crie de Nemaska, à 700 kilomètres au nord de Montréal.

Il y a près de huit ans, Gary Jolly a arrêté de boire pour se consacrer à sa famille et à la création et à l'enseignement de la musique. Nous voulions raconter l'histoire de la vie telle que nous la voyons dans une communauté crie , raconte-t-il.

Elton J. Salt explique que le duo voulait montrer aux gens qu'ils pouvaient surmonter leurs problèmes personnels et être de bons modèles pour leurs enfants.

Nous voulions montrer [aux jeunes] qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons aussi nos propres problèmes et nous voulions mettre des mots sur les sentiments que nous ressentons Elton J. Salt, du groupe The NorthStars

Mentorat des jeunes

Le duo espère que la vidéo trouvera un écho chez les jeunes Autochtones et les inspirera à raconter aux gens proches d'eux ce qu'ils vivent. Ils espèrent également que leurs proches prennent vraiment le temps de les écouter.

Quand nous avons commencé à faire de la musique, beaucoup de gens nous ont dit que les mots que nous utilisions et notre message leur parlaient , explique Elton J. Salt.

Un extrait du premier couplet de la chanson « Monsters » Mon âme est mienne

Je ne te laisserai pas m’abattre

Je sais

Je suis faible

Mais je te montrerai pourquoi

Je cherche plus qu’une simple manière de boire

Comme ça, quand je dors

Je dis ces mots

Ouh Yay

Ne vend jamais ton âme à ces démons

Je dis

Ne vend jamais ton âme à ces démons

Une grande priorité pour le duo est d'aider les jeunes Autochtones à faire face à leurs peurs, à surmonter leur timidité et à trouver leur voix.

Nous avons la chance de pouvoir inviter des jeunes à venir enregistrer de la musique dans un studio, et pas seulement des jeunes qui veulent enregistrer ou écrire une chanson, mais tout ce qui est lié à la musique , détaille Gary Jolly.

Le duo tenait à encadrer les jeunes Cris – car c'est quelque chose que ni Elton J. Salt et ni Gary Jolly n’ont bénéficié lorsqu’ils étaient jeunes.

Monsters est le premier titre du deuxième album des NorthStars, Nightmares, qui sortira en mars. Le projet a été réalisé en collaboration avec l’étiquette N'we Jinan Records. La vidéo est disponible sur YouTube  (Nouvelle fenêtre) et la chanson est sur Apple Music et Spotify.

Depuis 2011, The NorthStars enregistre de la musique et organise des ateliers de musique dans les communautés cries, ainsi qu'en Ontario et en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / (The NorthStars/N'we Jinan)

Avec les informations de Betsy Longchap