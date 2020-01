KOMODO, un véhicule extrême d'aventure construit au Pavillon-de-l'Avenir

Aux dires de Joseph-Éric Tremblay, le projet qu'il qualifie de complètement fou a pour but de susciter la fierté et le sentiment d'appartenance des futurs étudiants de l'établissement

Je vois toujours des gens porter des chandails de Harvard ou d'universités prestigieuses. Je suis un peu tanné de ça , affirme le formateur qui est notamment responsable du programme de démarrage en entreprise.

Moi, j'ai le goût de voir des chandails du Pavillon-de-l'Avenir avec des jeunes de la région qui sont fiers de dire qu'ils sont passés par là. Joseph-Éric Tremblay, formateur au CFP Pavillon-de-l'Avenir

Au cours des trois prochaines années, tous les étudiants seront appelés à contribuer à la modification de cet immense camion. Ça peut être les étudiants d'électromécanique. Ça peut être les étudiants en plomberie. Ça peut même être les étudiants de cuisine! Quand on voyage avec ce type de véhicule, on veut cuisiner, pas vrai? Pourquoi ne pas créer un livre de recettes spécifiquement dédié au KOMODO et à leurs utilisateurs? , demande avec enthousiasme Joseph-Éric Tremblay.

De gauche à droite: Benoît Ouellet, directeur du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir; Joseph-Éric Tremblay, formateur au Pavillon-de-l'Avenir et entrepreneur; Louis-Marie Vaillancourt, conseiller pédagogique. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Par ailleurs, M. Tremblay veut le projet rassembleur au point que le bureau de coordination du KOMODO sera placé à la vue de tous, en plein centre du Pavillon-de-l'Avenir.

Pas question d'avoir de murs ici, c'est le projet de tout le monde. Et je le voulais au centre de tout pour que les étudiants s'enfargent dedans! Joseph-Éric Tremblay, formateur au CFP Pavillon-de-l'Avenir

On embarque , a dit le directeur

Devant l'enthousiasme de M. Tremblay, le directeur Benoît Ouellet ne se voyait pas dire non à ce projet.

C'est très difficile de refuser un projet comme celui-là. Quand tous les étudiants sont invités à y mettre du leur, ça soude les jeunes pour toujours. Vous savez, l'Université Laval a le Rouge et Or pour ça. Nous, on va avoir le KOMODO , explique le directeur.

Une fois terminé, le véhicule deviendra la carte de visite du CFPCentre de formation professionnelle Pavillon-de-l'Avenir. On veut l'amener à faire des tournées promotionnelles au Québec, ailleurs au Canada. Pourquoi pas aux États-Unis? Ça va être notre outil pour convaincre les jeunes de venir étudier à Rivière-du-Loup! , conclut M. Ouellet.