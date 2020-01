Les autorités de la santé publique n'ont confirmé aucun nouveau cas d'infection, lors de leur point de presse jeudi matin.

Jusqu'à maintenant, des 67 personnes testées en Ontario :

2 cas d'infection ont été confirmés, soit un couple ayant voyagé dans la région de Wuhan, le foyer de l'épidémie en Chine

38 tests ont donné des résultats négatifs

la santé publique attend les résultats pour les 27 cas autres cas potentiels (la plupart d'entre eux sont en quarantaine à la maison, les autres, à l'hôpital)

Toutes les personnes testées avaient voyagé en Chine et avaient des symptômes du coronavirus 2019-nCoV, comme la toux ou la fièvre.

La santé publique a élargi sa définition d'une personne à risque qui devrait être testée, pour inclure toute personne ayant soit de la fièvre ou de la toux, pas nécessairement les deux, et ayant voyagé dans la province de Hubei, et non plus uniquement dans la région de Wuhan.

Présentement, rien n'indique que cette infection se propage à Toronto ou en Ontario. Barbara Yaffe, hygiéniste provinciale adjointe

Le quinquagénaire de la région de Toronto qui a été infecté est toujours dans un état stable à l'hôpital où il demeure en isolement dans une chambre à pression négative, ajoute la Dre Barbare Yaffe de la santé publique provinciale.

Sa femme va bien et reste en quarantaine à la maison, dit-elle.

Plus de détails à venir