La mise en hibernation de Northern Pulp est imminente

La papetière devra pratiquement cesser ses activités, n’ayant pas d’autre endroit où déverser ses effluents. Des centaines de personnes perdent leur emploi ou l'ont déjà perdu pour cette raison.

L'industrie forestière provinciale est aussi touchée puisque plusieurs scieries, par exemple, dépendent grandement des activités de la papetière.

Quelques centaines de personnes ont manifesté à Halifax le 19 décembre 2019 pour appuyer la papetière Northern Pulp. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Le premier ministre Stephen McNeil a mis sur pied un fond de 50 millions de dollars pour appuyer l'industrie. Un comité de transition doit déterminer à quoi cet argent sera consacré. Il est déjà connu que 7 millions de dollars seront versés à des programmes pour soutenir la gestion des forêts et les routes forestières dans la province, et que 5 millions de dollars seront accordés sous forme de prêts aux entrepreneurs forestiers touchés.

Paper Excellence ne baisse pas les bras

Entre-temps, l’entreprise propriétaire de la papetière, Paper Excellence, fait savoir qu'elle poursuit le processus d'évaluation environnemental de son projet de nouvelle centrale de traitement des effluents.

Paper Excellence fait appel aux tribunaux pour obtenir une révision judiciaire de la décision du ministère de l’Environnement de la province, qui avait exigé en décembre que l’entreprise produise une évaluation environnementale plus approfondie de son projet de nouvelle centrale de traitement de ses effluents.

Paper Excellence soupçonne des erreurs dans le processus décisionnel du ministre Wilson et dit vouloir connaître le train de pensée du ministère dans cette décision afin de mieux se préparer au processus d'évaluation.

Après avoir annoncé qu'elle fermerait l'usine Northern Pulp à la suite de l'annonce du premier ministre qu’elle n’aurait pas de délai pour construire sa nouvelle centrale de traitement, Paper Excellence est revenue partiellement sur sa décision en affirmant son intention de rester dans la province.

Peu de commentaires de la part de Pictou Landing

Depuis sa création en 1967, Northern Pulp déverse ses eaux usées dans l’estuaire de Boat Harbour et elle pollue ces lieux. Les rejets de la papetière sont filtrés, mais l’usine qui s’en occupe est défectueuse et laisse passer des métaux lourds et des polluants qui s’accumulent dans l’estuaire depuis des décennies.

La Première Nation de Pictou Landing, qui réclame de longue date la fin de ces déversements dans son voisinage, se fait silencieuse cette semaine. La cheffe Andrea Paul explique qu'elle ne veut pas que la population perçoive que sa communauté s’oppose à l'industrie forestière.

Le refus du gouvernement d'accorder un nouveau délai à l'usine avait été accueillie à Pictou Landing par des larmes de joie. Ci-dessus, la cheffe Andrea Paul. Photo : Radio-Canada

De plus, Pictou Landing est en deuil. Des décès au sein de la communauté sont survenus dans les derniers jours. La cérémonie organisée pour souligner vendredi l’entrée en vigueur de la loi de Boat Harbour a d’ailleurs été annulée.

Avec les renseignements de Kassandra Nadeau