À quoi doit ressembler une mascotte en 2020?

Que ce soit en 2020 ou en 1980, la mascotte est toujours aussi important , affirme le vice-président des Créations JCT.

Cela n’a pas changé , dit M. Tremblay. Cependant, je trouve que l’erreur que les gens font souvent c’est d’essayer d’être trop précis et "politically correct" en ce qui concerne des personnages .

La mascotte Victor a été placée une sur tablette, en attendant que l’Université Laurentienne décide de son sort. Photo : Facebook/Université Laurentienne

En Ontario, l'Université Laurentienne de Sudbury réfléchit actuellement à la représentativité de sa mascotte, Victor le voyageur, qui a les traits d'un coureur des bois canadien français. Un comité évalue actuellement la pertinence d'avoir une mascotte.

Plus tôt cette semaine, la vice-rectrice associée à l’enseignement et aux programmes autochtones par intérim de l'université, Shelly Moore-Frappier, a déclaré que le personnage barbu, vêtu d’un manteau à frange, d’une tuque et d’une ceinture fléchée ne colle pas à l’image que veut se donner l’institution.

Selon M. Tremblay, la mascotte du Canadien de Montréal Youppi est amusante et laisse aller l’imagination, car on ne peut dire exactement si c’est un humain ou un animal. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

De façon générale, le concepteur de mascottes Dominic Tremblay croit que la mascotte imaginaire - ou qui ne représente rien - va souvent mieux fonctionner en termes de popularité, qu’un personnage X qui représente une région X .

Je trouve que parfois on oublie un peu qu’une mascotte est là pour faire rire et s’amuser. Dominic Tremblay, Créations JCT

Des choix simples

M. Tremblay croit que le choix d’une mascotte doit se faire dans la simplicité.

Les gens se compliquent un peu trop la vie à essayer de trouver le personnage parfait , dit-il.­

Il suggère de trouver un personnage facile à adapter dans une communauté.

D'autres mascottes inspirées de l'histoire

En Nouvelle-Écosse, l'Acadia University a des mascottes qui reflètent l’histoire de l'établissement.

Axeman et Axewoman représentent un homme et une femme habillés en bûcherons.

Le seul changement que la Acadia University a apporté à ses mascottes est le nom féminin «Axettes», devenu «Axewomen». Photo : Acadia University

Axeman était un homme embauché par l’Église baptiste pour couper à la hache les arbres où a été construite l’université , explique Eric Cederberg du département des sports de l’Acadia University.

Il y a beaucoup d’histoires et celle-ci n’est pas négative , dit-il. Nous nous sommes même interrogés à savoir s’il y avait des femmes qui bûchaient en 1879.

Quant au retrait temporaire de Victor le voyageur à l'Université Laurentienne le temps de permettre à un comité d'évaluer la situation, il a fait réagir plusieurs internautes dans les réseaux sociaux.