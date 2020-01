Plusieurs arrestations dans la région lors d'une vaste opération anti-drogue

Douze personnes ont été interpellées, dont quatre personnes de la région d’Ottawa-Gatineau .

Au cours de l'enquête, la police a saisi 8,5 kg de cocaïne, 9 kg de méthamphétamine, 4 kg d'ecstasy, plus de 45 kg de cannabis, 8,5 kg de concentrés de cannabis et 30 000 $ en monnaie canadienne.

Lors d’une conférence de presse ce matin, la PPOPolice Provinciale de l'Ontario a dévoilé les détails de l’opération qui porte le nom de Project Daytona. Le 22 janvier dernier, la police a exécuté deux mandats à Stoney Creek et Burlington et six autres mandats le 23 janvier à Ottawa, Carleton Place, Smiths Falls, Perth et Gatineau.

Le Service de police de la Ville de Gatineau a aussi contribué à l’opération.

C’est le Bureau de la lutte contre le crime organisé de la PPOPolice Provinciale de l'Ontario qui a mené cette enquête d’une durée de neuf mois à l’échelle de la province.

L’opération avait pour cible des membres du crime organisé qui distribuaient de la drogue à des trafiquants de drogue de niveau intermédiaire et à des gangs de rue.

Les personnes arrêtées étaient membres de diverses organisations criminelles parmi elles, des groupes du crime organisé basés à Ottawa.

Les douze personnes inculpées font face à 81 charges en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel du Canada et la Loi sur le cannabis.

Les accusés sont maintenus en détention depuis leur arrestation et devraient comparaître devant une cour de justice de l'Ontario à divers endroits à différentes dates.

Plus de détails à venir