L'Î.-P.-É. doit accompagner les médecins qu'elle recrute à l'étranger, plaide une experte

Tanya Nace a travaillé pendant dix ans dans le domaine du recrutement dans le monde entier. L'experte en ressources humaines, originaire de l'ouest de la province insulaire, a eu pour tâche de recruter des médecins et des infirmières en zones de guerre, notamment.

Selon elle, l'Île-du-Prince-Édouard a beaucoup à offrir aux professionnels de la santé qu'elle recrute à l'étranger, comme une bonne qualité de vie et de bonnes écoles. Mais à son avis, la province ne sera pas en mesure de retenir ces nouveaux médecins si elle ne les aide pas à surmonter le choc culturel dès leur arrivée.

Tanya Nace dit que les nouveaux arrivants ont besoin d'une personne-ressource en qui ils ont confiance, pour les aider à trouver leurs repères dans leur communauté d'adoption. Ça peut être des choses aussi simples que de trouver un magasin où acheter des vêtements, a-t-elle expliqué devant un comité parlementaire, mercredi.

[Les médecins recrutés à l'étranger] ont besoin d'une personne qu'ils peuvent appeler pour dire : ''je déteste l'Île-du-Prince-Édouard aujourd'hui''. Et cette personne va répondre : ''Ça va aller, parlons-en''. Tanya Nace, experte en recrutement

Tanya Nace, qui est directrice de l'organisme sans but lucratif World Hope International, dit qu'une attention particulière doit être accordée à l'intégration de la famille d'un nouvel arrivant. C'est la principale raison pour laquelle les gens retournent dans leur pays d'origine , insiste-t-elle.

L'Île-du-Prince-Édouard se tourne de plus en plus vers l'international pour mettre fin à une pénurie de professionnels de la santé. La province s'est récemment entendue avec ses médecins pour que ceux-ci participent aussi aux efforts de recrutement.

Plus de 16 000 Insulaires n'ont pas de médecin de famille.

Le ministre de la Santé et du Mieux-être, James Aylward, dit que le recrutement et la rétention de médecins et d'infirmières font partie de ses priorités. Lors de la plus récente session parlementaire, il a présenté une liste d'initiatives qui inclut un meilleur accompagnement des médecins recrutés à l'étranger.

Selon l'opposition, toutefois, le recrutement de professionnels de la santé se fait toujours de manière cloisonnée et désorganisée.

Avec des renseignements de CBC