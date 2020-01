Un journal ontarien veut tisser des liens avec une communauté autochtone sans la consulter

Un journal local de Thamesville, dans le Sud-Ouest de l'Ontario, souhaite couvrir les nouvelles de la Première Nation Delaware. Or elle a omis de consulter la communauté en question, qui apprécie peu la démarche.

Heather Wright, la propriétaire du Herald a annoncé mercredi qu'elle souhaite recruter un journaliste pour couvrir les nouvelles de la Première Nation Eelŭnaapéewi Lahkéewiit, ou Nation Delaware, qui jouxte la petite ville. Elle compte ouvrir ce poste grâce à l'obtention d'une subvention fédérale, destinée à soutenir les médias des communautés mal desservies du Canada.

Nous ne connaissons pas très bien nos voisins, et la seule façon de les connaître est de raconter leur histoire , explique-t-elle.

Une absence de concertation

Cette volonté de rapprochement avec la communauté est appréciée par Denise Stonefish, la Cheffe de la Première Nation. En revanche, la démarche l'est moins.

C'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. La communauté et son conseil n'ont pas été informés par le journal , explique la Cheffe lorsque Radio-Canada la contacte pour recueillir ses commentaires au sujet des intentions du Herald.

Le conseil de bande soutient les démarches en faveur de la réconciliation (...), mais nous n'apprécions pas la façon dont cette initiative a été menée. Denise Stonefish, Cheffe de la Première Nation Delaware

Nous sommes toujours mis au courant trop tard, et après on attend notre soutien pour ce genre d'initiatives. (...) Le journal aurait dû nous contacter avant de faire cette annonce , affirme Denise Stonefish.

Éviter le sensationnalisme

Denise Stonefish est également préoccupée par le sensationnisme exploité par certains médias dans le traitement de sujets qui touchent aux autochtones. Elle tient à préciser qu'il y a aussi des histoires positives qui émergent des communautés en question, et qu'elles sont trop peu relayées.

Sophie-Claude Miller, présentatrice pour le média Réseau de télévision des peuples autochtones (RTPA), fait le même constat.

Sans mettre tous les médias dans le même panier (...) c'est ce qui vend le plus. Les scandales, des autochtones qui bloquent une route... mais des initiatives positives comme des programmes hockey-école, où des jeunes réussissent, ça fait pas tant les manchettes .

Elle salue toutefois la volonté de rapprochement de la publication de Thamesville, mais elle rappelle que la concertation est indispensable.

La marche à suivre idéale de la part de ce petit journal local aurait été de communiquer avec le conseil de bande et d'expliquer leur intérêt et leurs intentions, et de présenter cette demande de subvention conjointement , soutient-elle.

La journaliste précise qu'en adoptant cette démarche, les bonnes ressources sont plus facilement identifiées : ils vont vous montrer qui est la meilleure personne avec qui parler. (...) Ça va devenir un outil pour vous, et la communauté va se sentir respectée .

Il importe aussi de se soucier de la façon dont ce journal est perçu par la communauté, ajoute Sophie-Claude Miller. Selon elle, tous les médias non autochtones gagneraient à suivre une formation de sensibilisation sur les réalités vécues par ces derniers.

Denise Stonefish, quant à elle, tient à préciser que la porte reste ouverte pour une éventuelle collaboration avec le journal.