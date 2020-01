Des milliers de Manitobains font tout ce qu'ils peuvent pour acheter le plus de billets possible avant l’émission télévisée de loterie Kinsmen Jackpot Bingo qui sera diffusée samedi. Le gros lot de 640 000 $ qu’ils souhaitent tous remporter est la somme la plus élevée jamais enregistrée dans l’histoire de ce jeu, selon les organisateurs.