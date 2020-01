Vols de courrier dans la Péninsule acadienne

Une enquête est en cours sur de nombreux vols de courrier et sur des boîtes aux lettres endommagées dans plusieurs localités de la Péninsule acadienne.

Entre le 26 et le 28 janvier, des boîtes aux lettres ont été ouvertes et ont y a volé leur contenu. Ces crimes ont été commis dans les municipalités de Tracadie Beach, Tracadie, Pont-Landry, LeGoulet, Robichaud Settlement, Caissie Road, Tabusintac, Rivière-du-Portage, Oakpoint, Pokemouche et dans la Première Nation d'Esgenoôpetitj.

La Gendarmerie royale du Canada demande l'aide du public dans cette affaire.

Quiconque aurait des renseignements relatifs à ces vols est prié de communiqué avec le détachement de Tracadie de la GRC, ou anonymement, avec Échec au crime.

Cet incident n'est pas sans rappeler la vague de vol de colis de décembre dernier dans la Péninsule.