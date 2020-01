Les obstacles s’accumulent pour les recherches au Lac-Saint-Jean

La poursuite des recherches pour trouver les motoneigistes disparus est de plus en plus compromise au Lac-Saint-Jean en raison du froid qui augmente les risques pour les plongeurs et les sauveteurs.

Comme chaque jour depuis le début des recherches, la Sûreté du Québec (SQ) entend faire le point en fin de journée pour déterminer la suite des choses. Le corps policier refuse pour l’instant de statuer sur la poursuite ou non des opérations de recherches, mais le froid et le contexte de plus en plus compliqué pourraient peser dans la balance.

Un mandat ardu

Jeudi matin, le mercure indiquait -25 à Saint-Henri-de-Taillon. Les appareils utilisés par les policiers dans ces conditions sont mis à rude épreuve, tout comme les véhicules mécaniques.

Sur le lac Saint-Jean et sur la rivière La Grande Décharge, les glaces se forment rapidement autour des embarcations, compliquant de plus en plus les déplacements. Les morceaux de glace qui se forment et bougent sont également dangereux pour les plongeurs qui doivent s’aventurer sous l’eau.

On fait face à des défis importants, mais on garde le drame humain en tête et c’est ce qui nous permet d’avancer. Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ

Deux motoneigistes manquent toujours à l’appel. Le corps du guide et celui de trois touristes français qui l’accompagnaient ont été retrouvés dans l’eau il y a quelques jours. Les motoneiges, elles, sont toujours au fond de l’eau.

D'après les informations de Flavie Villeneuve