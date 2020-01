Infrastructure aquatique au Témiscamingue : le modèle de financement est prêt

Le comité de financement chapeauté par la municipalité de Laverlochère-Angliers proposera, au début du mois de février, une répartition des coûts basée sur un projet estimé à 10 millions de dollars.

Si il y a une grosse municipalité qui dit "non, je ne l’accepte pas", il va falloir revoir tous les plans , explique le maire de Laverlochère-Angliers, Daniel Barrette. Soit que ça mette le projet en péril ou on va trouver autre chose. Si toutes les municipalités embarquent, on va aller de l’avant un peu plus. Je l’ai toujours dit, il faut trouver le modèle de financement avant d’attacher le financement pour faire avancer le projet.

La Ville de Ville-Marie a démontré son intérêt à accueillir une nouvelle infrastructure aquatique sur son territoire. Elle se dit prête à investir un montant de 250 000 $, en plus de rendre un terrain accessible.

La municipalité de Lorrainville a aussi manifesté son intention dans le même sens en décembre dernier.

Autre vocation pour la piscine de Ville-Marie

Par ailleurs, la ville de Ville-Marie décidera en mars ce qu’il adviendra de la piscine municipale, fermée depuis juin dernier.

Plusieurs scénarios sont sur la planche à dessin.

L’hôtel de ville, où se trouve la piscine, a été construit il y a plus de 50 ans et doit être rénové.