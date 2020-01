Oscars 2020 : prestation de Billie Eilish et hommage à Kobe Bryant

L’année 2020 ne fait que commencer, mais elle est déjà bien remplie pour Billie Eilish. Dimanche dernier, elle a raflé cinq prix aux Grammys, dont les quatre prix les plus importants, devenant ainsi la plus jeune artiste à réaliser cet exploit.

Plus tôt en janvier, elle devenait aussi la plus jeune interprète à signer la chanson thème d'un film de James Bond, elle qui a écrit une chanson avec son frère pour le prochain opus de la série, Mourir peut attendre (No Time to Die).

L’Académie a annoncé mercredi sur Twitter que la chanteuse de 18 ans fera une « performance spéciale » durant la cérémonie.

On apprenait également en début de semaine qu’un hommage serait rendu dans la soirée à Kobe Bryant, quintuple champion de la NBA, qui a péri le 26 janvier dernier dans un tragique accident d’hélicoptère.

Un représentant de l’Académie a confirmé au magazine Variety mardi que Bryant serait reconnu durant la cérémonie et qu’il fera partie du montage « In Memoriam » diffusé durant l’événement, qui souligne les départs marquants de l’industrie.

Kobe Bryant a remporté avec Glen Keane l’Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2018 pour leur film Dear Basketball.

Une cérémonie plus verte

Hollywood redouble d'efforts cette saison pour limiter l'empreinte carbone des Golden Globes, des Oscars et autres prix cinématographiques. Dans cet esprit, les Oscars viennent d'annoncer des plats « composés à 70% de plantes » pour la soirée du 9 février, comme le rapporte l'Agence France-Presse.

Certaines vedettes participeront aussi à l'initiative à leur façon, comme l'acteur Joaquin Phoenix qui a décidé de porter le même tuxedo conçu par ses soins « durant toute la saison des prix pour réduire ses déchets ».