3e lien entre les centres-villes : Bonnardel appuie sur l’accélérateur

Encouragé par les réactions positives des maires de Québec et Lévis , François Bonnardel appuie sur l’accélérateur afin de réunir les deux centres-villes par un 3e lien au plus tôt.

Même si le premier scénario envisagé - un tunnel sous l’ile d’Orléans - est maintenant écarté, les échéanciers ne changent pas. Une première pelletée de terre aura lieu d’ici 2022, assure le ministre des Transports.

« Quand je vois l’enthousiasme de beaucoup de gens, je suis aussi enthousiaste avec ce nouveau tracé. On va travailler énormément avec la Ville de Québec, avec la Ville de Lévis », affirme M. Bonnardel, qui a parlé du projet avec Labeaume hier et même ce matin, selon ses dires.

« On va travailler avec la Ville de Québec pour son tramway ».

Donnez-moi le temps de vous présenter un projet. Je vais vous donner dans les prochaines semaines les détails et les coûts. François Bonnardel, ministre des Transports

Les usagers des transports en commun pourront sortir à Desjardins, au quai Paquet, dans le Petit Champlain, à la place D'Youville, au jardin Jean-Paul-L'Allier ainsi qu'au pôle d'échange Saint-Roch Photo : Radio-Canada / Google Earth

Transport en commun au centre du projet

Le transport en commun est devenu la principale préoccupation du « nouveau projet » de 3e lien.

Le tracé du tunnel entre le quartier Saint-Roch d'un côté du fleuve et la Rue Monseigneur Bourget de l'autre, prévoit sept stations pour les autobus électriques qui circuleraient dans des voies réservées.

Les automobilistes circuleraient pour leur part sur deux voies dans chaque direction.

« Le défi, c’est de réduire la congestion routière. On sera ailleurs avec ce projet dans les 75 prochaines années et puis [on va] amener les gens à utiliser le transport en commun ».

Le ministre des Transports, François Bonnardel, en mêlée de presse au Parlement. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

« Pas le droit d’échouer »

« On veut avoir des bus qui vont passer aux 3-4 minutes. Il faut un réseau qui va fonctionner. Je n’ai pas le droit d'échouer », insiste le ministre.

François Bonnardel croit que ce tunnel Québec-Lévis permettra de connecter plus facilement les réseaux de transport en commun des deux villes.

Il est inconcevable de penser qu'on aurait bouclé la boucle seulement avec les 2 premiers liens. François Bonnardel, ministre des Transports

Le tunnel Québec-Lévis sera d’une distance d’environ 9 kilomètres.