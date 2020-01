Il y a déjà un an et demi je me suis dit : "Le 50e anniversaire de la crise d'Octobre s'en vient. Il faudrait qu'on puisse marquer le coup au Diamant". Et j'ai tout de suite pensé aux gens du Moulin à paroles , raconte Bernard Gilbert.

Brigitte Haentjens et Sébastien Ricard ont tous deux participé à l'événement artistique qui s'est déroulé sur les plaines en septembre 2009. Le spectacle sur le crise d’Octobre, qui est actuellement en création, prendra la forme d'un happening autour de la parole.

Ce n’est pas une pièce de théâtre, c'est plus un spectacle unique qui va permettre de souligner à la fois de manière politique et poétique ce qu'a été la crise d'Octobre Bernard Gilbert, directeur de la programmation du Diamant

Le directeur de la programmation rappelle l'importance de revenir aux sources et de comprendre dans quel contexte est né le Front de libération du Québec.

Il y a toute une génération, sinon deux, qui n'ont pas connu la Crise d'octobre ou l'ont apprise par les livres .

Bernard Gilbert, directeur de la programmation du Diamant Photo : Radio-Canada

Le spectacle vise à mettre l'accent sur le contexte politique à travers notamment des témoignages.

Évidemment on n’est pas là pour faire l'apologie de la violence qu'a prônée le FLQ. On est là peut-être pour l'expliquer, pour en parler, pour la comprendre. Le projet sur lequel Brigitte et Sébastien travaillent, c'est de retourner, de voir au niveau des témoignages. Il peut y avoir des témoignages de gens qui ont été emprisonnés comme des témoignages de proches de gens qui ont été touchés [...], des témoignages comme la femme de Pierre Laporte raconte Gilbert.

Comprendre et mettre en contexte cette période trouble dans l'histoire du Québec est l'un des objectifs de cette production.

Qu'est-ce qui a pu expliquer des gestes comme ceux-là, un mouvement comme le FLQ comment les forces progressistes ou de gauche à l'époque au Québec étaient en lien avec d'autres forces progressistes. Qui sait ou se rappelle que les gens du FLQ faisaient de l'entraînement avec les Black Panthers ou des groupes communistes dans le Maghreb?

Ce spectacle produit par le Diamant mettra en vedette des artistes de la ville de Québec et sera présenté en octobre 2020.