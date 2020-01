Moins de sel sur les routes, demande l'organisme Garde-rivière des Outaouais

Ses membres ont effectué des tests de conductivité de l'eau dans le ruisseau Pinecrest dans le quartier Whitehaven à Ottawa mercredi.

Nous avons remarqué une assez grande conductivité. Nous avons donc collecté un échantillon pour le tester en laboratoire , explique Katy Alombo, biologiste chez Garde-rivière des Outaouais.

Le chlorure étant un conducteur électrique, le test effectué mercredi a donc déterminé qu'il fallait récolter un plus grand échantillon et l'envoyer en laboratoire pour connaître plus précisément la concentration de sel dans l'eau.

Les membres de l'organisme Garde-rivière des Outaouais effectuent un test de conductivité dans le ruisseau Pinecrest à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La concentration dite normale au pays est de 120 mg de chlorure par litre d'eau. Il n'est pas encore possible de connaître la concentration de l'échantillon collecté mercredi, mais selon Mme Alombo, il est fort possible que celle-ci soit considérable.

La Ville d'Ottawa a déjà eu des concentrations de chloride (sic) très élevées les mois d'hiver. Mais la Ville a arrêté de faire ces choses (analyses) en 2014 alors on n'a plus l'information concrète , précise Mme Alombo.

Une hausse de la concentration de sel dans les cours s'explique de plusieurs façons. D'abord, une plus grande densité de la population dans la région, mais également une plus grande protection contre les accidents de la route.

Notamment en raison des risques d'accident et les assurances. Les propriétaires de condos mettent aussi de plus en plus de sel, au point où la neige à l'entrée est bleue , décrit Elizabeth Logue, garde-rivière, avec l'organisation Garde-rivière Outaouais.

Les gens doivent réaliser que tout ce sel se retrouve dans nos cours d'eau et ça a des conséquences sur le bassin hydrographique. Elizabeth Logue, garde-rivière, avec l'organisation Garde-rivière Outaouais

Les impacts sont aussi divers. Un haut niveau de sel dans l'eau a des conséquences sur les espèces aquatiques pour qui le chlorure peut être toxique, a- t-elle ajouté.

Les espèces que l'on retrouve dans une grande partie du pays, dont en Outaouais, sont d'eau douce. Leurs organismes ont de la difficulté à s'adapter à une eau salée.

Les tissus sont affectés. Le chlorure, c'est des ions de chlore, c'est comme du chlore. Imaginez un poisson dans votre piscine extérieure. Ça tue les poissons tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés pour respirer dans une eau qui contient trop d'ions , précise Patrick Nadeau, directeur général de Garde-rivière des Outaouais, en entrevue aux matins d'ici.

À concentration élevée, ça peut même tuer les espèces aquatiques. Patrick Nadeau, directeur général de Garde-rivière des Outaouais

L’eau chargée de sel serait également plus dense que l'eau douce et se retrouve au fond des lacs. Plus le niveau de chlorure est élevé, moins les vents arrivent à mélanger l'eau et à en diluer la concentration.

Certains lacs doivent maintenant composer avec la prolifération de la myriophylle à épi, une plante aquatique exotique envahissante. C'est le cas notamment d'une cinquantaine de lacs en Outaouais, dont le lac Beauchamp à Gatineau, le lac des Loups à la Pêche ou le lac Meech, selon des données du ministère de l'Environnement du Québec datant de janvier 2020.

M. Nadeau rappelle aussi que le sel dans l'environnement a aussi des impacts sur les infrastructures comme telles, sur les animaux domestiques . Le sel entraîne de la corrosion de certaines surfaces entre autres choses.

À défaut d'alternatives efficaces, utiliser moins de sel

La solution selon Garde-rivière, réduire les quantités de sel utilisées, souligne Patrick Nadeau.

Pour déglacer dix carrés de trottoirs, précise M. Nadeau, il faut environ l'équivalent d'une tasse de café de sel. Ce qu'on observe, on y va par pelletées, déplore-t-il.

Garde-rivière interpelle non seulement les villes, mais aussi les particuliers, les compagnies de transports ainsi que les déneigeurs afin qu'ils revoient leur utilisation de chlorure.

Il y a également des options plus naturelles qui font tranquillement leur entrée sur le marché.

Des municipalités utilisent le jus de betterave. Au Vermont aux États-Unis, ils utilisent les noyaux de pêche broyés , rappelle Elizabeth Logue, garde-rivière, avec l'organisation Garde-rivière des Outaouais.

Elizabeth Logue, garde-rivière, avec l'organisation Garde-rivière Outaouais Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Mais ces options, dit-elle, ne sont pas infaillibles. Le jus de betterave a des effets négatifs sur certains insectes dont le système ne peut transformer adéquatement le chlorure provenant du légume.

Certaines municipalités ont aussi tenté les copeaux de bois. Les essais ont démontré que les copeaux accumulent l'humidité, et créent une couche de glace lorsqu'ils gèlent. Bref, rappelle-t-elle, il y a beaucoup d'essais et erreurs dans la recherche, ce pourquoi son organisme mise sur une meilleure consommation de chlorure.

Avec les informations de Christian Milette