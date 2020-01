Des Winnipégois veulent que le nom d'une nouvelle école reflète la réconciliation

Des élèves et les membres de la communauté de la Division scolaire Seven Oaks, à Winnipeg, demandent que le nom de la nouvelle école d’immersion française, en construction dans le quartier Leila Nord, reflète la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le nom actuel proposé pour cette école qui accueillera des élèves de la maternelle à la 5e année est École Templeton, en hommage à William Templeton, un pionnier et propriétaire foncier.

Lors d’une réunion des commissaires de la division scolaire, lundi, une douzaine de membres de la communauté ont fait une présentation préparée par des élèves. Cette présentation comprenait une vidéo suggérant aux commissaires de choisir un nom plus significatif qui intègre la diversité des étudiants et le travail de réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones .

Je pense que nous devons changer le nom parce que nous continuons à prendre les terres [autochtones] et leur donner des noms européens , dit Mayah, une élève de 5e année qui fréquente en ce moment l’école d’immersion française communautaire James Nisbet.

Jorga, une élève de 4e année de la même école, prévoit fréquenter la nouvelle école. Elle veut participer au choix de son nom.

Je pense que l’École Templeton devrait porter le nom d’une personne métisse, car j’aimerais voir une école nommée d'après ma propre culture , souligne-t-elle.

Actuelle directrice de l’école communautaire James Nisbet, Michelle Jean-Paul sera directrice de la nouvelle école. Elle rappelle que la Division scolaire Seven Oaks est déjà reconnue pour ses efforts de réconciliation, mais peut encore faire mieux.

La Division scolaire organise un pow-wow de remise de diplômes chaque année, elle travaille avec des aînés responsables de l’éducation autochtone et fait une reconnaissance des terres ancestrale quotidiennement, explique-t-elle.

Michelle Jean-Paul sera la directrice de la nouvelle école d’immersion française située dans le quartier Leila Nord. Photo : Radio-Canada / Jonathan Ventura/CBC

Mme Jean-Paul pense que discuter d’un nom différent pour la nouvelle école permettra de mettre en pratique l’apprentissage de la réconciliation hors de la salle de classe.

La vérité est que nous reconnaissons ces terres chaque jour, et c’est la terre sur laquelle l’école est construite. [C’est] une terre autochtone traditionnelle , note-t-elle.

Le conseil scolaire de Seven Oaks se réunira de nouveau le lundi 3 février et le choix du nom de l’école devrait être discuté à ce moment-là.

L’ouverture de l’école est prévue pour l’automne prochain.

Avec des informations de CBC