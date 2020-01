Énergie NB : les compteurs intelligents entraîneraient la fin de l’électricité gratuite

Des abonnés au Nouveau-Brunswick recevrait l’équivalent de 10 jours ou plus d’électricité gratuite par année à cause d’anciens compteurs analogiques, mais tout cela pourrait rapidement changer si la société Énergie NB obtient le feu vert pour passer aux compteurs intelligents.

La Commission de l’énergie et des services publics se penche depuis la semaine dernière sur la nouvelle tentative d’Énergie NB de faire accepter son projet d’investissement de 92 millions de dollars pour installer 360 000 compteurs intelligents chez ses abonnés. La première mouture du projet avait été rejetée en 2018 parce que les coûts étaient jugés supérieurs aux profits.

Si le projet est accepté cette fois-ci, il entraînera l’abandon d’environ 98 000 anciens compteurs analogiques employés à l’heure actuelle par environ un quart des abonnés. Il s’agit des appareils munis d’un disque rotatif horizontal et d’aiguilles indiquant la consommation d’électricité.

Certains compteurs analogiques sont en service depuis plus de 50 ans. Ils ralentissent à la longue et finissent par indiquer une consommation inférieure à la réalité, a expliqué la semaine dernière un avocat représentant Énergie NB devant la Commission, John Furey.

Il s'agit d'un argument d'Énergie NB présenté à la Commission dans l'espoir de faire accepter son projet de compteurs intelligents.

Une erreur de 3 %

Énergie NB s'appuie sur un rapport produit en 2010 par l’organisme américain indépendant et sans but lucratif Electric Power Research Institute. Ce dernier conclut que les anciens compteurs analogiques se dégradent à la longue et qu’après 20 ans de service ils n’arrivent généralement plus à enregistrer 3 % de l’électricité consommée.

L’âge moyen des compteurs analogiques au Nouveau-Brunswick est de 31 ans. Plus de 11 000 d’entre eux sont en service depuis plus de 40 ans.

L’usure des engrenages, la rouille, l’humidité, la poussière et les insectes peuvent tous causer un ralentissement qui empêche l’appareil de bien indiquer l’électricité consommée, explique-t-on dans le rapport.

La société Énergie NB soupçonne qu'elle perd plusieurs millions de dollars par année à cause d'ancien compteurs indiquant une mesure erronée, selon l'avocat John Furey. Photo : CBC/Roger Cosman

Environ 94 000 foyers et 2900 entreprises abonnés à Énergie NB sont équipés d’un ancien compteur, selon la société de la Couronne. Ce groupe recevrait environ 40 millions de kilowattheures gratuitement cette année si les compteurs indiquent en moyenne une consommation erronée de 2 % à 3 %.

Il s’agirait en moyenne d’une perte de 41 $ pour Énergie NB dans le cas des foyers et de 322 $ dans le cas des entreprises.

Mais selon l’étude de l’institut américain, il est possible que des compteurs (environ 300 dans le cas d’Énergie NB) aient ralenti beaucoup plus et qu'ils affichent un taux d’erreur situé entre 10 % et 20 %. Il s’agit potentiellement d’une perte de 400 $ par année dans le cas d’un abonné résidentiel ayant une consommation d’électricité moyenne.

La correction soudaine de la mesure de la consommation et de la facturation risque naturellement de surprendre des abonnés qui pourraient ensuite remettre en question les nouveaux compteurs, souligne-t-on dans le rapport.

Il est aussi possible que d’anciens compteurs fonctionnent trop vite, mais ces cas sont moins courants, selon les auteurs du rapport.

Si le projet des compteurs intelligents est accepté et qu’ils remplacent d’anciens compteurs défectueux, des dizaines de milliers d’abonnés pourraient voir les montants augmenter sur leur facture d’électricité.

La correction de la mesure de l'électricité consommée serait bénéfique à l'ensemble des abonnés, selon la première vice-présidente d’Énergie NB, Lori Clark. Photo : CBC/Roger Cosman

Énergie NB ne connaît pas la quantité exacte d’électricité qui échappe aux anciens compteurs. Mais si chacun paie toute l’électricité consommée, l’ensemble des abonnés en profitera, selon la première vice-présidente d’Énergie NB, Lori Clark.

Énergie NB espère convaincre la Commission d’accepter son projet et d’entreprendre l’installation des compteurs intelligents en 2021.

Avec les renseignements de Robert Jones, de CBC