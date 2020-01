Direction du PCC : le Néo-Brunswickois John Williamson songe à se présenter

Son amie de longue date et ancienne collègue aux Communes Stella Ambler a indiqué que plusieurs personnes l'encouragent à poser sa candidature. Mme Ambler a souligné qu'il y a maintenant une ouverture dans la course pour quelqu'un de l'aile droite du parti, et que M. Williamson pourrait prendre cette place.

John Williamson a une longue relation avec les conservateurs et en est maintenant à son deuxième mandat à titre de député. Il se considère comme un conservateur robuste et croit qu'il manque un candidat qui se situe plus à droite dans cette course.

Pour ce qui est de son français, il admet ne pas maîtriser complètement cette langue .

Je parle français assez bien, je ne suis pas bilingue. Je suis un gars du Nouveau-Brunswick, j'ai appris mon français grâce à notre système de bilinguisme chez nous. Ça fait une longue année que vraiment j'ai parlé français, mais je pense que c'est là... , raconte-t-il.

S'il se présente, il rejoindra au moins deux autres députés déjà dans la course, et plusieurs autres qui envisagent toujours une candidature.

L'ex-ministre Néo-Écossais Peter MacKay et le député de l'Ontario Erin O'Toole sont les deux candidats les plus connus pour la succession d'Andrew Scheer pour le moment.

Avec les informations de la Presse canadienne