Sentiers de Motoneige : les CUPR demeurent campés sur leur position

Les plus récentes discussions visant à ouvrir le sentier récréatif de Prescott et Russell et les pistes de la Forêt Larose n'auront donc pas donné les résultats escomptés. Les CUPRComtés unis de Prescott et Russell demeurent sur leur position selon laquelle la nouvelle police d’assurance offerte par la Fédération des clubs de motoneige de l’Ontario (FCMO) aux propriétaires fonciers qui donnent accès à leurs terres est inadéquate.

D’après les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , l’entente actuelle [exclue] toute couverture pour faute intentionnelle et/ou négligence de la part du propriétaire , ce qui n’était pas le cas auparavant.

Ils renvoient donc la balle à la FCMOFédération des clubs de motoneige de l’Ontario en souhaitant le maintien des mêmes exigences d’assurance des accords précédents .

Nous sommes d’avis qu’avec le libellé actuellement employé [dans la police d'assurance], les CUPR pourraient s’exposer à un risque [de poursuite] , a indiqué le directeur général des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Parisien.

Des commerçants qui rongent leur frein

Le hic, c’est que les sentiers en cause constituent 25 % du réseau régional.

Le Sentier récréatif de Prescott et Russell, un couloir appartenant dans les faits au Canadien National, est qualifié d’artère principale par Mario Meloche, un concessionnaire de motoneiges de Rockland qui a parlé au nom d’un petit groupe de commerçants présents à la réunion.

Si nous n’avons pas [le Sentier récréatif Prescott et Russell] et la Forêt Larose, nous n’avons pas de sentier. Ce n’est pas compliqué. [Cette fermeture], ça apporte d’autres problèmes. […] Les motoneigistes […] veulent se promener. Qu'est-ce qu'ils font? […] Ils vont aller empiéter sur des terrains où ils ne sont pas supposés aller , a lancé le commerçant dont le chiffre d'affaires pour le mois de janvier est en baisse d'au moins 30 %.

Mario Meloche, un concessionnaire de motoneiges de Rockland, s'adresse aux maires des Comtés unis de Prescott et Russell. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Bien qu’il soit déçu de la décision prise par les CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Mario Meloche garde un mince espoir qu’un terrain d’entente puisse être trouvé plus tôt que tard.