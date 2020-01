Du personnel du Cirque du Soleil coincés en Chine en raison du coronavirus

Selon Daniel Lamarre, directeur général du Cirque du Soleil, 48 employés de l'entreprise sont touchés par les mesures de contrôle des autorités chinoises.

De ce nombre, huit sont canadiens, a expliqué M. Lamarre dans une entrevue téléphonique accordée à l'émission Le 15-18, sur les ondes d'ICI Première, avant de préciser que la moitié des employés sont chinois. On compte également des ressortissants de 11 autres nationalités.

Si Ottawa a annoncé avoir réservé un avion pour rapatrier les Canadiens se trouvant en Chine et qui désireraient revenir au pays, M. Lamarre dit n'avoir reçu aucune demande similaire de la part des gouvernements qui comptent des citoyens dans la troupe circassienne.

On fait le suivi quotidiennement pour s'assurer que les gens sont bien traités, sont en santé; on a une équipe médicale sur place, on a des installations pour que les gens puissent continuer à s'entraîner, et nous sommes en communication constante avec les équipes, avec les consulats et avec les médecins , a-t-il précisé.

Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Daniel Lamarre

Une équipe installée à Montréal est d'ailleurs responsable d'effectuer ce suivi avec les artistes et les techniciens.

Le Cirque du Soleil se trouve dans la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine, pour y donner des représentations de son plus récent spectacle X: The Land of Fantasy. La poursuite du spectacle a cependant dû être remise aux calendes grecques, alors que les autorités chinoises ont interdit, dans la zone visée par la quarantaine, tout attroupement de plus de 100 personnes.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les employés du Cirque se trouvant en Chine, a réitéré son directeur général.

Advenant le cas où les artistes devaient être évacués, un plan en ce genre a déjà été prévu, a assuré M. Lamarre. Au retour de ces gens-là, on s'assurerait qu'ils soient vus par des médecins, ici, et au besoin être isolés pendant une certaine période.

En viendra-t-on à simplement plier bagage et annuler les autres représentations du spectacle qui n'ont pas encore été données? On parle d'un spectacle qui avait un certain momentum, ça vient un peu casser ce qui se passait dans le marché. Je pense qu'il est illusoire de penser que nous pourrons ouvrir [le théâtre] avant un mois, et peut-être davantage, alors je pense que sur le plan des affaires, il faudra envisager une relance de ce spectacle-là au moment approprié , a mentionné M. Lamarre, qui précise que l'essentiel est d'assurer la sécurité et le bien-être des employés.

Le cas échéant, plusieurs numéros acrobatiques du spectacle actuel pourraient être rapatriés, croit M. Lamarre. Impossible, dans l'état actuel des choses, cependant, de simplement présenter X: The Land of Fantasy ailleurs dans le monde, à moins de faire construire une salle aussi grande que celle bâtie spécialement à Hangzhou.

L'épidémie chinoise a pour l'instant fait près de 200 morts, et a contaminé plus de 7000 personnes.