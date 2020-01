Le roman-savon Des jours et des vies renouvelé pour une 56e année

La série télévisée américaine est, avec Les Feux de l’amour et Hôpital général, l’une des plus anciennes à être encore diffusée.

« Nous sommes reconnaissants envers NBC et nous avons hâte de livrer de nouvelles histoires auxquelles votre volonté ne pourra résister », a fait savoir le producteur exécutif du feuilleton, Ken Corday.

Se déroulant dans la ville fictive de Salem, Des jours et des vies (Days of Our Lives) met en scène trois familles, les Horton, les Brady et les DiMeras, aux prises avec un nombre incalculable d’intrigues et de rebondissements.

Le roman-savon, qui compte près de 14 000 épisodes depuis sa parution en 1965, est diffusé dans 25 pays.