Déplacer des logements abordables pour ériger des condos de luxe

La ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick, en banlieue de Moncton, poursuit le développement de son centre-ville. En 2019, elle a relogé une douzaine de familles qui occupaient des logements sociaux et elle compte en reloger une douzaine d’autres en 2020.

Pour reloger ces résidents, la ville procède d’une manière bien particulière. Elle acquiert les maisons Société d'habitation du Nouveau-Brunswick et les déplace ailleurs dans la municipalité.

Quand on achète la maison, on la fait déménager par une compagnie qui achète ce type de maison et la relocalise , explique le maire de la ville, Jean Lapierre.

Comme les projets de construction prévus sur ces terrains accueillent une clientèle plus aisée - Îlot Gauvin, par exemple - les logements abordables détonnent dans le décor.

Ce sont des maisons qui datent de la fin des années 60, qui sont un peu délabrées et qui créeraient une atmosphère un peu ghetto , avance Yvon Lapierre, maire de Dieppe.

Des accommodements pour les résidents

Quand tu regardes la maison sortir, c'est tough. Le monde sont gone. Ça serait bon si on pourrait rester ici, mais on ne peut pas. Les changements sont des changements, faut qu'on aille avec ça , se désole Alfreda Williams, qui vit au centre-ville de Dieppe dans une maison abordable du gouvernement depuis neuf ans.

À lire aussi : 2019, une année record pour l’immobilier dans le Grand Moncton

Mais pour ces résidents qui se voient forcés de déménager, cela ne présente pas que des inconvénients. Certains y voient même du positif.

Là je feelerais plus comme les autres. Je crois que j'avais besoin de changer aussi , lance Mme Williams.

La Ville a de plus prévu le coup en préparant des arrangements qu’elle qualifie de « gagnant-gagnant », notamment en mettant sur pied un programme d’aide au déménagement.

La résidente dit se sentir bien traitée par la Ville.

Ils donnent des boîtes pour déménager. C'est pas comme si nous sommes jetés dehors. Ils nous prennent garde , concède-t-elle.

Yvon Lapierre, maire de Dieppe. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

La ville de Dieppe dit aussi respecter certaines exigences au moment de choisir le nouvel emplacement. Par exemple, ça doit être sur la route des autobus , précise le maire.

Ces déplacements sont le résultat d'une entente entre la Ville, Expansion Dieppe et le gouvernement.

Des projets d’expansion vers l’est

Avec la transformation du centre-ville, Dieppe vise une expansion vers l’est.

Ça nous permet évidemment de continuer le développement de notre centre-ville en s'en allant vers l'est, vers l'aéroport , indique le maire.

En 2019, plus de 560 permis de construction ont été accordés et 314 nouvelles unités d’appartement ont été construites dans la municipalité.

D'après un reportage de Wildinette Paul