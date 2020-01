Famille et collègues pardonnent au meurtrier d’un chauffeur de taxi

L’ Oncle Ahmed , comme il était surnommé par ses collègues, était originaire de la Somalie, à l’instar de nombreux chauffeurs de taxi de la capitale ténoise. Kareem Yalahow, le vice-président de City Cab pour qui il travaillait, affirme que tous sont arrivés à la même conclusion : L'Oncle Ahmed est mort. Nous ne pouvons pas le ramener. Autant aller de l'avant et pardonner ce qui s'est passé, et leur pardonner, Elias et son père.

Ahmed Mahamud Ali a perdu la vie en novembre 2018 après avoir été tabassé par un garçon âgé de 18 ans à l'époque. Photo : courtoise de Hussein Hasan

Elias Schiller, 19 ans, a été reconnu coupable de meurtre au second degré en mai 2019. En novembre 2018, il avait tabassé Ahmed Mahamud Ali qui avait fini par succomber à ses blessures.

Le père du jeune homme, James Schiller, a été condamné pour complicité de voies de fait graves en lien avec la mort du chauffeur de taxi de 73 ans. Le fils et le père avaient plaidé coupables à ces accusations.

Une communauté soudée et meurtrie

Cette mort tragique avait indigné et suscité beaucoup de chagrin dans la communauté somalienne de Yellowknife qui est très soudée. Bien que les membres de cette diaspora se demandent si quatre ans de prison sont suffisants et si la décision du tribunal dissuadera les autres de commettre des violences contre les chauffeurs de taxi, ils choisissent néanmoins la voie d’un pardon complet , a déclaré Kareem Yalahow.

James Schiller (en manteau noir avec la capuche sur la tête) quiite le palais de justice de Yellowknife entouré de sa famille et de ses amis. Photo : Radio-Canada / Sara Minogue / CBC

Nous avons besoin de protection

Ils expriment par ailleurs leur compassion aux familles des délinquants. M. Yalahow, qui connaît certains des proches des Schiller, a confié que la famille du défunt voulait que le sang d'Ahmed devienne un pont qui relie les uns aux autres, qui permet de se pardonner, se serrer la main et ouvrir un nouveau chapitre de notre vie .

Notre industrie est en difficulté aujourd'hui. Kareem Yalahow, vice-président de City Cab

À la suite de la mort de M. Ali et de la condamnation du fils Schiller, les chauffeurs de taxi attendent toujours que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest modifie les réglementations pour rendre leur travail plus sécuritaire.

La nuit, nous sommes vulnérables. Nous sommes les gens de première ligne. Nous travaillons toute la nuit pour transporter des personnes à l'hôpital ou pour les conduire à bon port en minimisant les impacts de l'alcool au volant. Kareem Yalahow, vice-président de City Cab

Le vice-président de City Cab estime que l’une des façons de protéger les conducteurs est de leur permettre d’encaisser l’argent de la course dès le début d'un trajet plutôt qu'à la fin : Si vous montez dans un bus, vous devez payer à l'avance. Ce n'est que dans notre industrie que vous devez payer plus tard, lorsque vous arrivez à destination , regrette Kareem Yalahow.

En attendant le changement souhaité, les amis et collègues de l’Oncle Ahmed mettent en application les préceptes de leur religion. M. Yalahow, qui est aussi membre du comité exécutif du Centre islamique de Yellowknife, souligne en effet que le pardon est ce que leur religion leur enseigne.