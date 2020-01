Des bulletins scolaires sans commentaires à cause de la grève

Le Conseil scolaire Viamonde a annoncé que ses élèves auraient des bulletins indiquant seulement une note par matière.

Le bulletin scolaire comportera seulement des notes sans commentaires et mentions sur les habitudes et habiletés de travail des élèves , a prévenu le Conseil scolaire Viamonde alors que l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens a amorcé la deuxième phase des moyens de pression mardi.

Même chose pour les élèves des écoles de MonAvenir. Le bulletin scolaire des élèves de la 1re à la 12e année ne contiendra aucun commentaire ni compte rendu sur les habiletés d’apprentissage et les habitudes de travail , a prévenu le conseil scolaire. Il contiendra uniquement les notes obtenues pour chaque matière et domaine évalués à cette étape . Le Plan d’enseignement individualisé (PEI) ne contiendra aucun commentaire non plus , a-t-il par ailleurs communiqué.

MonAvenir indique toutefois qu' au cycle préparatoire (maternelle et jardin), le bulletin comprendra un commentaire pour chaque domaine prévu au relevé des apprentissages.

La semaine dernière, deux des plus importants conseils scolaires publics de l’Ontario ont annoncé qu'ils ne seront pas capables de produire les bulletins du premier semestre des élèves de l’élémentaire et de la maternelle en raison des moyens de pression des enseignants.

Le conseil public anglais de Toronto (TDSB) a indiqué qu'aucun bulletin ne serait produit en raison des moyens de pression des enseignants. Et le conseil public de la région de Peel a indiqué qu'il produira les bulletins des élèves du secondaire, mais que ceux-ci ne contiendront que les notes.