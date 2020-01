Se rendre en Ontario pour recycler ses bouteilles de verre

Suzanne et Roland Leduc, deux résidents du Québec, en font partie. Ils ont fait 45 minutes de route pour venir à Hawkesbury dans l'Est ontarien pour vendre des bouteilles vides ramassées au Québec. Le coffre de leur véhicule en déborde.

S’il y en a 300, c'est beau. Le plus payant, c'est 500 [bouteilles] et plus, mais ça ne rentre pas dans mon camion.

Roland Leduc