Prise de bec entre Mario Simard et Richard Martel sur l'aluminium

Tous deux interrogés séparément lors de l'émission Style libre, le bloquiste Mario Simard (Jonquière) et le conservateur Richard Martel (Chicoutimi-Le Fjord) se sont échangé des flèches.

Une délégation régionale d'élus et d'acteurs du monde de l'aluminium était à Ottawa en ce jour de ratification de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Lors du vote, seuls les députés du Bloc québécois se sont opposés.

Mario Simard a été le premier à déplorer les actions de son vis-à-vis.

Ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est le statut qui est accordé à l'aluminium et aujourd'hui, je vais vous faire une confession, avant les Fêtes on a eu une mobilisation régionale et mon ami Richard Martel n'était pas venu. On avait décidé de ne pas en parler dans les médias pour lui laisser la chance de se joindre à cette mobilisation et puis, malheureusement aujourd'hui, il ne s'est pas présenté et il a voté avec le Parti conservateur. Donc, pour moi, clairement il a abandonné la région sur la question de l'aluminium.

Mario Simard, député de Jonquière du Bloc québécois