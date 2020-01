Des Britanno-Colombiens en Chine poussent un soupir de soulagement

L'annonce du rapatriement des Canadiens en Chine a été accueillie avec enthousiasme et soulagement par les proches d'un Britanno-Colombien touché par la crise du coronavirus.

C'est au téléphone que les amis de Wayne Tremblay ont appris la nouvelle de son retour au Canada. L'homme de 37 ans de Nanaimo, sur l'île de Vancouver, était arrivé à Wuhan le 19 janvier pour fêter le Nouvel An lunaire avec la famille de sa femme.

Je ne sais vraiment quoi faire, je n'ai rien entendu d'officiel. Mais ça prendra sûrement quelques jours , a-t-il déclaré en entrevue téléphonique.

C'est une nouvelle positive [rapatriement des Canadiens], une lumière au bout du tunnel ! Wayne Tremblay, Britanno-Colombien

Wayne Tremblay est par contre inquiet du sort de sa femme, qui est résidente permanente au Canada, et espère qu'elle aura une place dans un des vols de rapatriement.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a annoncé mardi que le Canada va noliser des vols privés pour rapatrier les Canadiens coincés en Chine.

Dong Yang Zeng revient de Pékin à Vancouver avec un des derniers vols d'Air Canada. Photo : Radio-Canada / Enzo Zanatta

Déplacements aériens limités

Air Canada a suspendu tous ses vols à destination de Pékin et Shanghai jusqu’au 29 février, après que le gouvernement du Canada a recommandé d’éviter les voyages non essentiels en Chine continentale en raison de l’épidémie de coronavirus qui y sévit.

La plus grande ligne aérienne du pays effectue 33 vols par semaine vers la Chine. Air Canada précise que les clients concernés seront avisés et se verront proposer d'autres options de voyage.

D'autres transporteurs aériens dans le monde ont aussi modifié leurs activités pour s'ajuster au coronavirus. British Airways a interrompu tous ses vols à destination de la Chine et American Airlines a suspendu les vols à destination et en provenance de Shanghai et de Pékin.

Air India et la compagnie aérienne sud-coréenne Seoul Air ont interrompu également tous leurs vols à destination du pays, et le Lion Air indonésien prévoient de faire de même. D'autres transporteurs, notamment Finnair, Cathay Pacific, établie à Hong Kong, et Jetstar Asia, établie à Singapour, ont réduit considérablement leur service.